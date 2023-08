A Bodø/Glimt 2020-ban és 2021-ben bajnoki címet, valamint 1975-ben és 1993-ban Norvég Kupa-győzelmet ünnepelhetett. Az előző idényben a bajnok Molde mögött a második helyen végzett a norvég bajnokságban. A skandináv együttes 2020-ban az Európa-liga-selejtező harmadik körében kiesett, 2021-ben a Konferencia Liga csoportkörét a második helyen zárta, majd a negyeddöntőig menetelt. Tavaly a Bajnokok Ligája-selejtező rájátszásában alulmaradt, így az Európa-liga csoportkörében szerepelhetett, amelyet a harmadik pozícióban fejezett be, ezért átkerült a Konferencia Ligába, ahol a kieséses szakasz első körében búcsúzott.

A Transfermarkt szerint a Bodø/Glimt értékesebb játékoskerettel rendelkezik, mint a Sepsi OSK, a norvég csapatot 31 millióra, a székelyföldi együttest pedig 14,66 millió euróra becsülik. A kétszeres bajnok alakulatot 2018 januárja óta az 54 éves norvég Kjetil Knutsen irányítja. A 31 fős keretben csak hét külföldi labdarúgót foglalkoztatnak, a legértékesebb játékos Albert Grønbæk, a középpályást a szakportál 5 millió euróra értékeli. A dán labdarúgót a csapatkapitány, a norvég Patrick Berg követi, akit 4,5 millió euróra taksálnak. A norvég pontvadászatban a Bodø/Glimt tizenkilenc fordulót követően jobb gólkülönbségének köszönhetően az első a táblázatban.

A Konferencia Liga-selejtező harmadik körében a norvég gárda az örmény Pjunik Jerevan együttesét múlta felül: az első mérkőzésen hazai környezetben diadalmaskodott (3–0), majd a visszavágót is megnyerte (0–3). Ezt megelőzően a skandináv alakulat szintén kettős győzelemmel búcsúztatta a cseh Bohemians Praha csapatát. A selejtező előző fordulójában a Sepsi OSK a kazah FC Aktobe elleni párharcot vette sikerrel, a hazai döntetlen után (1–1), vendégként biztosította be a továbbjutást (0–1). Korábban a bolgár rekordbajnok CSZKA Szófia ellen borította a papírformát, miután az első találkozón győzött (0–2), aztán a sepsiszentgyörgyi visszavágót is megnyerte (4–0).

„Újabb kihívás és újabb vizsga előtt állunk, hiszen bejutottunk a Konferencia Liga rájátszásába. Tudtuk, hogy bárkivel játszunk, az biztosan erős lesz. A Bodø/Glimt taktikailag nagyon felkészült, a védekezésük szervezett, a játékosok belföldi és nemzetközi tapasztalattal egyaránt rendelkeznek. Az elmúlt időszakban kielemeztük ellenfelünket, nagyon könnyen eljutnak a riválisok kapujáig, ráadásul sok gólt szereznek. A védelmünknek rendkívül fegyelmezettnek kell lennie, egyértelműen tökéletes játékra van szükségünk ahhoz, hogy a visszavágóra maradjon esélyünk. Motiváltak és lelkesek vagyunk, ráadásul itthon játszunk telt ház előtt. Egy jó mérkőzéssel szeretnénk meghálálni a stadionba kilátogatók támogatását” – nyilatkozta Liviu Ciobotariu.