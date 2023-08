A biciklisáv nem parkoló

Ellenőrzi a sepsiszentgyörgyi helyi rendőrség a megyeszékhely bicikliútjainak rendeltetésszerű használatát, miután több jelzést is kaptak arra vonatkozóan, hogy a járművezetők parkolásra használják a kijelölt sávot.

Hadnagy István, a helyi rend­őrség vezetője rámutatott, sok kerékpározónak fontos a bicikliút, hiszen az elkülönített sávok biztonságot jelentenek számukra, ezért szükséges azokat szabadon hagyni, így szavatolva a biciklisek zavartalan közlekedését. Elmondta, a biciklisávon parkoló autókra főként az Olt utcából érkeztek panaszok, pontosabban a Nicolae Bălcescu utca tűzoltóság felé vezető részén tapasztalják, hogy gépkocsik foglalják el a kijelölt útszakaszt.

A helyi rendőrség ismertette, mindazok, akik a biciklisávra parkolnak, legkevesebb 290, legtöbb 435 lejre bírságolhatók, továbbá 2 bűntetőponttal sújthatják az érintetteket. Ugyanakkor arra is felhívták a figyelmet, hogy a Mihai Viteazul téren „tilos a BMX-es, trial biciklis, gördeszkás kaszkadőrözés”, ezekre a szabadidős tevékenységekre a a Szabó Kati Sportcsarnok közelében létesített, nemsokára átadásra kerülő skateparkban lesz majd lehetőség. Tilos biciklizni az Erzsébet parkban is, a Szabadság téren azonban megengedett a kerékpározás, „természetesen itt is kiemelten fontos, hogy a biciklisek figyeljenek a gyalogosokra” – szögezték le.

A tájékoztatóban kitérnek az elektromos rollerek használatára is. Mint közölték, az érvényben lévő jogszabályok szerint azokkal csak a kijelölt szakaszokon, ezek hiányában pedig közúton engedélyezett a közlekedés. Utóbbi esetben csak olyan útszakaszon lehet elektromos rollert használni, ahol a megengedett sebesség legtöbb 50 km/óra.

„Fontosnak tartjuk, hogy a városban minden közlekedő tiszteletben tartsa a többieket mind parkolás, mind közlekedés közben, hiszen az ilyen apróságoktól lesz élhetőbb a város” – nyomatékosította a helyi rendőrség vezetője.