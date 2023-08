Ezért aztán vannak olyanok, akik különféle „szereket” használnak az örömérzés megszerzésére. Ezek között vannak a törvény által elfogadottak, de tiltottak is. Egyesek boldogok akkor is, ha például csokoládét vagy más édességet esznek. Persze az orvosok felhívják a figyelmet arra, hogy a cukor káros az egészségre, elhízást vagy cukorbetegséget okozhat. Vannak más, hivatalosan engedélyezett anyagok is, amelyektől pillanatnyilag boldognak érezheti magát a boldogtalan ember. Ilyen például az alkohol vagy a dohány. A dohányzás veszélyére a cigarettásdobozon feltüntetett rémképek figyelmeztetnek. Az pálinkás üvegeken ilyesmi nincs, és arról sem hallottam, hogy a kábítószerek csomagolásán lenne. Az embernek, hogy hozzájusson a pálinkához, borhoz, sörhöz, be kell mennie az üzletbe, esetleg betér egy kocsmába, ahol kis mennyiséget drágábban tud beszerezni boldogságának fokozása érdekében vagy szomja oltására.

Sokkal egyszerűbb kedvcsinálóként és a fellegekbe repülésért tiltott szereket használni, mert azt nálunk annak megkívánásától számítva öt percen belül be lehet szerezni. Ezek a szerek bizony függőséget okoznak, és a függők azt dalolják, hogy: Nem tudok nálad nélkül élni…

Románia tranzitországból a kábítószerek célországa lett. A friss drogok, a kokain és a kannabisz is, általában friss gyümölcsnek álcázva tengeri úton érkezik hozzánk Dél-Amerikából, és innen tovább szárazföldi vagy vízi úton (már ami nem fogy el helyben Romániában) a közép- és nyugat-európai országokba. Ebben a Balkánon levő szervezett bűnözőcsapatok sikeresen együttműködnek a mi bűnözőinkkel. Nálunk a 15 és 64 év közöttiek 10,7 százaléka használt már tiltott szereket. A 15 és 35 év köztiek sokkal gyakrabban, mint mások. A kokainfogyasztással kapcsolatos ENSZ-jelentésből is kiderül, hogy Romániában nőtt a drogfogyasztás, főleg a lakosság vagyonosabb köreiben. Ez jó hír, mert azt jelenti, hogy a kisnyugdíjasok nem élnek a kokainfogyasztás nagyszerű lehetőségével.

Különben a drogfogyasztás hatásai megmutatkoznak a közlekedésben is. A rendőrség az idén január 1. és augusztus 20. között majdnem 2000 pszichoaktív (ez a kábítószerek gyűjtőneve) anyagok hatása alatt elkövetett közlekedési bűncselekményt rögzített. Ugyanakkor 5948 ittas állapotban elkövetett bűncselekményt is lelepleztek. Az autóvezetők félhetnek, mert ha kábítószer vagy alkohol hatása alatt olyan balesetet okoznak, amelynek halásos áldozata van, akkor nem kaphatnak felfüggesztett börtönbüntetést, csakis letöltendőt. És a börtönben nem könnyű a drogok beszerzése.

A fiatal autóvezetők biztosan azért nyúlnak ilyen szerekhez, mert nincs gyakorlatuk a vezetésben, és a tiltott (vagy nem tiltott) „anyagokat” használva bátorságot nyernek. Aztán azért is nőtt meg a kábítószert használó sofőrök száma, mert az alkohol kimutatására eddig is voltak tesztelési lehetőségek, de a kábítószerekére nem mindig.

Az augusztus 18-áról 19-ére virradó hajnalon Május 2. tengerparti üdülőhelyen egy 19 éves aranyifjú bekábítózva elütött nyolc fiatalt, ketten meghaltak és hárman súlyosan megsérültek. Éjfél körül egyszer megállították, majd továbbengedték a kötelező biztosítással nem rendelkező Mercedest és vezetőjét. Később egy férfi felhívta a rendőrséget és jelezte, hogy egy autó (a későbbi tettesé) kaotikusan közlekedik. Kocsijában drogokat találtak, de nem tesztelték, mert nem volt amivel, és tovább engedték. Az illető állítólag egy koktélt fogyasztatott: drogkoktélt. Ez annyira hatékony volt, hogy a bűncselekmény elkövetése után kezdetben azt mondta, hogy egy madarat, később, hogy azt hiszi, egy tehenet ütött el. Nem tehet róla, hogy bedrogozva vezetett, mert azelőtt is tett olyan képet közzé magáról, amelyen trikóján az a felirat szerepelt, hogy „A drog az életem”.