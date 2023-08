Az én időm hamarabb lejárt, mint szerettem volna, /

Bocsássatok meg, nem

tehetek róla. / Ne sírjatok,

én már nem szenvedek, /

A fájdalom csak az, hogy nem lehetek köztetek.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó feleség, édesanya, nagymama, anyós,

RÉTYI ANNA

(szül. VASZIBÁCS)

életének 70. évében 2023.

augusztus 26-án tragikus

hirtelenséggel elhunyt.

Temetése augusztus 30-án 15 órakor lesz az illyefalvi

ravatalozóháztól.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

Megemlékezés

Ez a gyertya most érted égjen, / Ki fent laksz már a magas égben. / Vigyázol ránk onnan fentről, / S lelkünkhöz szólsz a végtelenből. Fájó szívvel emlékezünk a bardoci TÓKOS ÁGNESRE (Ácikára) halálának 12. évfordulóján. Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Szerettei

Imádtad a családod, mindenkit szerettél, / Az volt a boldogságod, ha velünk lehettél. / Beteg szíveddel is értünk aggódtál, / Annyira féltettünk, de legyőzött a halál. Az idő nem hoz gyógyulást, / Marad az emlék és a néma gyász. Hogy egy édesanya és feleség milyen drága kincs, / Csak az tudja, akinek már nincs.

Fájdalommal emlékezünk

KEREKES ILDIKÓRA

(szül. ROSTÁS)

halálának első évfordulóján.

Özvegye és szerető családja

Az örök elválás fájdalmával emlékezünk drága felejthetetlen szüleinkre, a szárazajtai GECSE ISTVÁNNÉ VÁRHEGYI JULIÁNNÁRA halálának 36. és GECSE ISTVÁNRA

halálának 28. évfordulóján. Áldott legyen emlékük.

Szeretteik

Fájó szívvel emlékezünk

drága édesanyánkra, a pákéi DÁVID ERZSÉBETRE,

akit egy éve veszítettünk el. Emléke és szeretete mindörökké velünk marad.

Nyugalma legyen csendes.

Szerető két lánya

és azok családja

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk

MÁTHÉ ISTVÁNNÉ

BITAI ARANKÁRA

halálának 26. évfordulóján. Jóságának, szeretetének emlékét mindig lelkünkben hordozzuk. Nyugodjon békében.

Szerettei

Fájó szívvel, soha el nem múló szeretettel emlékezünk

a sepsiszentgyörgyi

ZOLTÁNI SÁNDORRA

halálának 13. évfordulóján. Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Szerettei

„Kezdetben azt gondoltam, hogy a halálod veszteség volt és pusztulás, fájdalom és bánat, melyet aligha lehet elviselni. Csak most kezdek rádöbbenni, hogy az életed ajándék volt, s egyre erősödő szeretet maradt utána.” (Marjorie Pizer)

Halálának első évfordulóján fájó szívvel emlékezünk

a sepsiszentgyörgyi

MOLNÁR LÁSZLÓRA,

akinek szeretetét, jóságát szívünkbe zártuk.

Pihenése legyen csendes, szép emléke legyen áldott.

Szerettei

