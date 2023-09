Lehet szavazni a kedvenc programokra Sepsiszentgyörgyön mindig történik valami – ez már senkit sem lep meg a városban, a folyamatosan zajló események mögött azonban nem mindig ugyanazok a szereplők állnak. Ezúttal a Com’ON Sepsi kezdeményezéseken a sor, hogy felpezsdítsék a város közösségi életét. De miféle programokról van szó? Ebbe most Ön is beleszólhat!

A Com’ON Sepsi a város ifjúsági részvételi programja, amelyet idén ötödik alkalommal indítottunk útjára. A programra 14 és 35 év közötti fiatalok csapatai jelentkezhetnek olyan kezdeményezésekkel, melyeknek célja a helyi közösségi élet fejlesztése. Ezekről online szavazhat a helyi közösség, majd az első 25 ötlet megvalósítását Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa, valamint a Román Kereskedelmi Bank (BCR) támogatja egyenként 3000 lejjel.

Alulról építkező kezdeményezések, közösségi programok

Az előző kiadások tapasztalatai – akárcsak az idei javaslatok – azt mutatják, hogy a felhívásra válaszoló fiatalok nemcsak magukra és a saját korosztályukra gondolnak, hanem mindent megtesznek annak érdekében, hogy megértsék a körülöttük élőket, és felismerjék, beazonosítsák közösségük tagjainak valós igényeit. Ez az igényfelmérési folyamat gyakran magában foglalja annak megfigyelését, hogy mi történik velük, vagy mi érinti a körülöttük lévő közösséget: barátaikat, szüleiket vagy nagyszüleiket, majd ezeket az információkat, megfigyeléseket csapatmunkában kidolgozott kezdeményezésben foglalják össze. Itt nem csupán fiatalok által a fiatalok számára megvalósított ötletekről van szó, hanem olyan programokról, amelyeket a fiatalok különböző – kortól és anyagi lehetőségektől függetlenített – célcsoportok számára dolgoztak ki részletesen, vagy éppen olyan kezdeményezésekről, amelyek a környezet védelmére vagy az általuk és mások által is használt közösségi terek felújítására, szépítésére vonatkoznak. A Com’ON Sepsi tehát teret és támogatást nyújt ahhoz, hogy ezek az ötletek megvalósulhassanak, és hogy a sepsiszentgyörgyieknek minél több olyan ingyenes eseményben, műhelymunkában és közösségi élményben lehessen részük, amelyek valóban érdeklik őket vagy valós problémáikra keresik a választ – túlmutatva az önkormányzat által egyedül beazonosítható és megoldható ügyeken.

A valós igényekre alapozó, alulról építkező javaslatok beküldése után a program utolsó és leglényegesebb lépése, az ötletek megvalósítása következik maguk a kezdeményezők által. Ahhoz azonban, hogy ide eljussanak, meg kell győzniük a helyieket arról, hogy programjukat érdemes támogatni és hogy az valóban hasznos vagy különleges élményt nyújt a közösségnek. Ráadásul nemcsak Sepsiszentgyörgyön zajló eseményekről, projektekről van szó, hanem környékbeliekről is, például kilyéni vagy szotyori programokról is. Tavaly például az egyik nyertes kezdeményezés a Kilyéni Ifjúsági Csoporté volt, akik Szüreti mulatságot szerveztek, ahol a résztvevők megismerkedhettek régi szokásainkkal és hagyományainkkal, részt vehettek egy székely ruhás felvonuláson, majd a szüreti bálon. Nagy sikert aratott 2022-ben a Fiatalok az idősekért csoport kezdeményezése is, amely a Kreativitás az élet alkonyán címmel szervezett programot az idősek és a nappali ellátásban részesülők számára a Zathureczky Berta Idősek Otthonában. A tevékenységek között helyet kapott az origami művészete, a festészet és a zene. A Babaúszás is rendkívül népszerűnek bizonyult az előző kiadásban. Ha pedig távolabbra tekintünk vissza, olyan Com’ON Sepsi megvalósításokat találunk, mint például kerekesszékes padok telepítése a várótermekben, művészeti projektek, kézművesműhelyek, ahol új készségeket sajátíthatnak el, új mesterséget próbálhattak ki és tanulhattak meg azok is, akiknek nincs lehetőségük beszerezni a tevékenységhez szükséges alapanyagokat, eszközöket.

Az évek során a Com’ON Sepsi segítségével elindított projektek közül több is tovább él különböző formákban, a helyi közösség érdekeinek és igényeinek megfelelően. Így a program lehetőséget teremt arra, hogy új kapcsolatokat hozzon létre a közösség tagjai között, és arra ösztönözze őket, hogy bekapcsolódjanak és aktívan alakítsák Sepsiszentgyörgy és vonzáskö­rének életét önkormányzati támogatással.

Művészeti, sport- és közösségi események korosztálytól függetlenül

Milyen programok közül lehet választani idén? Klasszikus zenei műhelyek gyermekeknek, idősek világnapja Kilyénben, elsősegélynyújtó tábor, mozgásgyakorlatok időseknek, tanösvények, melyek a fogyatékkal élők igényeit tudatosítják – csak néhány a fiatalok által a Com’ON Sepsi idei kiadására beküldött ötletei közül. A sepsiszentgyörgyiek és a város vonzásköréhez tartozók ezúttal 32 csapat 47 kezdeményezése közül választhatják ki, hogy melyek valósuljanak meg az év hátralévő részében. A szavazatokat a comonsepsi.ro oldalon lehet leadni a SZAVAZÁS menüpont alatt, a kezdeményezés leírásánál, a SZAVAZOK gomb megnyomásával. A beküldött ötletekre szeptember 12-ig lehet szavazni, és a legtöbb szavazatot kapó, legkevesebb 25 kezdeményezés részesül támogatásban, hogy aztán a szeptember 13-a és a december 10-e közötti időszakban megvalósulhasson. Jó tudni, hogy egy személy legfeljebb 10 kezdeményezésre szavazhat, de egy projektre csak egyszer lehet szavazni. A szavazat leadásához be kell jelentkezni az oldalra névvel, telefonszámmal és az sms-ben kapott ellenőrző kóddal. A nyertes csapatok egyenként 3000 lejes támogatásban részesülnek, hogy ötleteiket valóra válthassák.

A szavazási folyamat megkönnyítése érdekében a benevezett ötleteket fő témájuk szerint öt kategóriában találjuk: közösség, élettér, tudás, életmód és alkotás. A Com’ON Sepsi küldetése az alulról építkező ifjúsági csoportok támogatása, és ezáltal a fiatalok szerepének erősítése a város közösségi életében. Részvételükkel a fiatalok aktívan alakítják a város életét, és a fenntartható, felelős és befogadó fejlődés révén hozzájárulnak a társadalmi változásokhoz. Annak érdekében, hogy a hátrányos helyzetű fiatalok is egyenlő esélyekkel kapcsolódhassanak be a részvételi folyamatba, kezdeményezéseiket külön kategóriába sorolják a szervezők. A Com’ON Sepsit a Prospero Kulturális és Ifjúsági Egyesület és a PONT Csoport valósítja meg, a program fő támogatója Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa, társtámogatója pedig a Román Kereskedelmi Bank (BCR).

Böngéssze a beküldött ötleteket és szavazzon az Önnek legjobban tetszőre!

(Az Önkormányzati szemle Sepsiszentgyörgy önkormányzatának fizetett tájékoztatási rovata)