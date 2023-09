„Kifehérednek” a taxik Sepsiszentgyörgyön

Egy több évvel ezelőtti határozat sötétkék taxikat írt elő, ám a színkód megszabása nélkül, így mostanra már meglehetősen sokféle árnyalatú kék gépkocsi gurul az utcákon, de nem ez az egyetlen vagy legfontosabb érv a fehér mellett. A taxisok az önkormányzathoz intézett beadványukban többet is felsorolnak, elsőként azt, hogy a nyári hőségben több fokkal melegebb van egy sötét színű gépkocsi belsejében, ami 30–40 Celsius-fok között elviselhetetlenné teszi a légkört a sofőrök és az utasok számára is. Az anyagi szempontok sem mellékesek: egy kék autó jóval drágább a fehérnél, és fenntartása is költségesebb, hiszen minden porszem meglátszik rajta; mindezek indokolatlan terheket rónak a taxisokra, hiszen az ügyfelek nem nyernek semmit a kék színnel. Végül pedig az egységes megjelenés előnyét hozza fel a 141 tagot számláló egyesület, amely azt is kérte, hogy a jelenleg üzemben levő vagy már megrendelt kék járművek lecserélésükig maradhassanak használatban.

Ez utóbbi kitétel úgy jelenik meg a határozatban, hogy a működő vagy 2024. március 31-ig bejegyeztetett taxik lehetnek még kékek. A leendő fehér járműveknek azonban már ugyanazt a színkódot írja elő az önkormányzat, hogy ezúttal elkerüljék a különböző színárnyalatok csapdáját; megszabták a középvonalon elhelyezendő pepita csíkok méretét is.

Romániában a taxik színét nem egy mindenütt érvényes törvény szabályozza, hanem a helyi önkormányzatok, és a legtöbb városban a fehér mellett döntöttek.