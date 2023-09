A bemutatót megelőzi a VI. hadiárva- és az első kézdiszéki volt munkaszolgálatos katonatalálkozó. Fővédnök: Tóth László főkonzul, házigazda: Kiss Erika, a kézdiszéki EMNT és a Kézdiszékért Egyesület elnöke. Közreműködik: Albu Erika előadóművész és Józsa Irén versmondó, Pro Urbe díjas ny. magyartanár.

Kiállítás

GRAFIKAI KIÁLLÍTÁS. Szep­tember 7-én, csütörtökön 18 órától megnyitják Sárosi Mátyás Zsolt grafikai kiállítását Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeum ideiglenes kiállítóhelyén, a Lábas Házban. A természet komplexitásához hasonló, bonyolult, nagy méretű képeket alkotó képzőművész munkáin az ember kötődését vizsgálja a természeti környezetéhez és szülőföldjéhez. Kaotikusnak tűnő kompozíciói mélyén a természettel egyensúlyban lévő emberi lét keresése rejlik. A tárlatot megnyitja: Ivácson András Áron pecsétfaragó. Az esemény házigazdája Éltes Barna szobrászművész. A kiállítás október 22-ig látogatható.

KORTÁRS KÉPZŐMŰVÉSZETI SEREGSZEMLE. Sepsiszentgyörgyön az Erdélyi Művészeti Központban szeptember 8-án, pénteken 18 órától Bordás Beáta művészettörténész, az Erdélyi Művészeti Központ vezetője, valamint Madaras Péter és Hosszú Zoltán, a tárlat kurátorai megnyitják a DÉJÀ VU – II. Erdélyi Kortárs Képzőművészeti Seregszemlét. Összhangban az Erdélyi Művészeti Központ küldetésével – miszerint az intézmény legfőbb feladatának tartja, hogy be­látható időn belül az erdélyi képzőművészet megközelítőleg reális, kultúraközi viszonylatban is értékelhető önképet alakítson ki mind a maga, mind környezete számára –, a kétévente megrendezendő Erdélyi Kortárs Képzőművészeti Seregszemle bemutatkozási lehetőséget kínál az Erdélyben élő vagy itt született fiatal magyar alkotók részére. Sepsiszentgyörgyön otthonra találtak az olyan kortárs képzőművészeti megnyilvánulások, mint a MÉDIUM kiállítások és a Székelyföldi Grafikai Biennálé, a MAGMA és az Erdélyi Művészeti Központ kiállítóterei, valamint a Plugor Sándor Művészeti Líceum és a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kara Sepsiszentgyörgyre kihelyezett tagozatának égisze alatt működő színvonalas intézményes képzőművészeti oktatás is. Mindezen értékteremtő munkának köszönhetően megérett az Erdélyi Kortárs Képzőművészeti Seregszemle és az ehhez hasonló törekvések befogadására. A kiállítás megtekinthető október 26-ig, keddtől péntekig 9-től 17 óráig, szombaton 10-től 16 óráig.

Színház

INDUL A JEGYÁRUSÍTÁS. Mától lehet jegyeket kapni a Tamási Áron Színház idei évadbeli előadásaira a sepsiszentgyörgyi központi jegyirodában és a biletmaster.ro honlapon. * A színház sajnálattal értesíti a közönséget, hogy az általános drágulási hullámot nem sikerült elkerülniük, de csak minimálisan, átlagosan 5 lejjel emelkednek az áraik. A bemutatóra szóló jegyek ára 35-ről 40 lejre, a standard jegyek ára 25-ről 30 lejre, a diákoknak és nyugdíjasoknak szóló kedvezményes jegyek ára 15-ről 20 lejre, a csoportos diákjegyek és szakmai jegyek ára 12-ről 15 lejre (három lejjel) emelkedik. A vidéki nézőknek szóló csoportos felnőttjegyek ezután 20 lejbe, a nagycsaládos jegyek pedig 10 lejbe kerülnek. * Az új évadra szóló Mecénás bérletek is drágábbak lesznek, egy bérlet 650, kettő kedvezményesen 1200 lejbe kerül. A Mecénás bérletet Sepsiszentgyörgy azon tehetősebb polgárai számára hozta létre a színház, akik fontosnak tartják a helyi kulturális értékek támogatását, és készek áldozni is arra, hogy a térség egyik legfontosabb kulturális intézménye, a Tamási Áron Színház a jövőben is folytatni tudja színvonalas tevékenységét. A Mecénás bérletekkel kapcsolatosan a 0726 083 338-as telefonszámon lehet érdeklődni. * A sepsiszentgyörgyi központi jegyiroda nyitvatartási programja: hétfőtől csütörtökig 9–16, pénteken 9–13 óra között. Előadásnapokon a kezdési időpont előtt egy órával nyit a pénztár. Jegyfoglalás a 0267 312 104-es és a 0728 083 336-os telefonszámon.

Képernyő

RTV1. Ma 15 órától: Régi malmok Erdélyben, I. rész. Szoktuk emlegetni a gyorsuló időt, rohamosan változó mindennapjainkat, s hogy mennyire próbára teszi és igénybe veszi ez az emberi alkalmazkodóképességet. Aki nem alkalmazkodik, az menthetetlenül marginalizálódik. Lemarad valamiről, ami nagyon fontos. Lemarad a modernizáció előnyeiről. És ezt senki sem akarja. Csakhogy a mindennapi rohanásban észrevétlen suhannak el mellettünk mai, tegnapi mindennapjaink elemei. Túl megszokottak. Túl hétköznapiak, semhogy felfigyelnénk rájuk. Pedig gyakran értékek tűnnek el környezetünkből rohanás közben, észrevétlen. C Beszélgetések a kávéházban. Az egyéni felelősséget nem csökkentheti, hogy vannak szervezetek, mint a Caritas, amely az egyház szociális tanítását követve felvállalja a rászorulók ellátását, segítését. Henn János a Caritas igazgatójával, Márton Andrással beszélget.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi ma zárva tart. Kedden 16 órától Alice Csodaországban (románul beszélő), 16.30-tól Muklák kalandok – Bajos bajkeverők (magyarul beszélő), 17.30-tól Mások gyerekei (román feliratos), 18.15-től Kivert kutyák (magyarul beszélő), 19.30-tól Oppenheimer (román feliratos), 20.15-től Mission Impossible, Leszámolás (első rész, magyarul beszélő).

Hitvilág

IMACSOPORTOK TALÁLKOZÓJA CSÍKSOMLYÓN. Szeptember 16-án a Kármelhegyi Boldogasszony Imacsoportok és Társulatok találkozóját tartják a csíksomlyói kegytemplomban. A program délelőtt tíz órakor szentmisével kezdődik, utána katekézis és kiscsoportos megosztás.

HÁZASPÁROK LELKIGYAKORLATA. Legyen köztetek egyetértés (Róm 15,5) mottóval szervezik meg a házaspárok lelkigyakorlatát a csíksomlyói Jakab Antal Házban szeptember 16-án. A programban szerepel tanúságtétel, előadás, táncterápia, szentségimádás és szentmise. Meghívottak: Ilyés Zsolt Sepsiszentgyörgyön szolgáló plébános, Péterfi Attila és Nóra, Erdős Nándor és Annamária. Jelentkezni és további információkat kapni a csaladpasztor.com oldalon lehet.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai, élő adásai: 12 órától Úrangyala, 12.05-től Zsolozsma – napközi imaóra, 12.15-től Déli magazin, 13 órától Szeretetláng rózsafüzér, 13.20-tól zenés köszöntő, 14.40-től és 17 órától imaszándékok fogadása, 15 órától Irgalmasság rózsafüzére, 17.15-től Örvendetes rózsafüzér, 18 órától szentmise Tusnádfürdőről, 18.50-től A hét plébániája, 19 órától Úrangyala, 19.05-től Jézus él – tanúságtételek, 19.30-tól műsorismertető, 19.40-től Zsolozsma – esti dicséret, 21.15-től Effata, nyílj meg! – Görgényi Tünde rovata. Honlap: mariaradio.ro.

Hímzőtábor Sepsiszentgyörgyön

A sepsiszentgyörgyi Szorgos Kezek Díszítőművészeti Szakkör napközis hímző képzést szervez tábor formában kezdőknek és haladóknak szeptember 25–29. között naponta 9–17 óráig a belvárosi római katolikus plébánia (Kós Károly utca 6. szám) Márton Áron Konferenciatermében. A tábort megnyitja: Vinkler Aurélia Aranka szakkörvezető, hímző, népi iparművész. Előadó-oktató: Illés Károlyné hímző, népi iparművész, a népművészet mestere és Káldi Ágnes hímző. A résztvevők tanulnak szabad rajzú udvarhelyi és baranyai gyapjú öltéstechnikákat, mintatervezést kivetítéssel összekötve, minták rátevését drukkolással alapanyagra, valamint hímzések szakszerű alkalmazását textíliákra. A foglalkozáshoz szükséges textilanyagok és egyéb kellékek a helyszínen beszerezhetőek-megvásárolhatóak. Napi közös ebéd igényelhető, térítés ellenében. Mivel a helyek száma korlátozott, előzetes bejelentkezés szükséges. Bejelentkezni, érdeklődni Vinkler Aurélia Arankánál lehet a 0727 273 056-os telefonon vagy messengeren

szeptember 19-ig.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Gróf Mikó Imre utcai 392-es Dona gyógyszertár teljesít éjszakai szolgálatot (telefon: 0372 409 392). Kézdivásárhelyen ma a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (0267 362 961) gyógyszertár a szolgálatos.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön egész héten 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben fogadják a sürgősségi eseteket (telefon: 0267 708 465).

Röviden

INGYENES MEGHALLGATÁS. A Nép Ügyvédje brassói területi irodájának képviselője meghallgatást tart ma 10 órától Sepsiszentgyörgyön a prefektúrán. Iratkozni a 0267 315 444-es vagy a 0268 471 100-as telefonszámon lehet. A szolgáltatás térítésmentes, a magyar nyelv használata biztosított.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Szárazajtán és Uzonkafürdőn. Az üvegért 5 kilónként egy félliteres sört adnak.