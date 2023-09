A megyeszékhelyi Sepsi-SIC kiválósága, Cătălina Axente arany-, míg a Sepsiszentgyörgyi MSK sportolója, Orbán Lóránt ezüstéremmel zárta az elmúlt hét végén Costinești-en megtartott U17-es, U20-as és felnőtt strandbirkózó országos bajnokságot. A viadalon ott voltak a Sepsi ISK fiataljai is, akiknek legjobb eredménye egy negyedik helyezés.

Csütörtöktől vasárnapig a costinești-i tengerparton tartották meg az U17-es, az U20-as és a felnőtt korosztály számára kiírt strandbirkózó országos bajnokságot, a roppant népes mezőnyben pedig három megyeszékhelyi csapat színeiben tizenöt sportolónk tette próbára magát. A Sepsi-SIC kiválósága, a sportág World Seriesben is érdekelt Cătălina Axente (+70 kg) magabiztos versenyzéssel mindenkit maga mögé utasítva diadalmaskodott és a dobogó legmagasabb fokára állhatott fel. A Sepsiszentgyörgyi MSK az Orbán fivérekkel képviseltette magát a megmérettetésen: a húsz év alattiak között harcoló Lóránt (90 kg) bejutott súlycsoportja döntőjébe, ahol vereséget szenvedett, és így be kellett érnie az ezüstéremmel; az U17-esek kategóriában Krisztián (60 kg) helyezés nélkül fejezte be az ob-t. A Sepsi ISK tizenkét fiatalját nevezte, a legjobb eredményük pedig egy negyedik hely volt. Ezt Váncsa Andrea (60 kg) szállította, ki az U17-esek között kisdöntőt veszítve maradt le a pódiumról, míg csapattársa, Baga Zsolt (50 kg) hetedikként végzett. (t)