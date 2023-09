Ukrán áttörés?

Az ukrán csapatok áttörték az orosz erők első védelmi vonalát Zaporizzsjánál – jelentette ki Olekszandr Tarnavszkij, a délkeleti szektorban harcoló ukrán csapatok parancsnoka vasárnap a The Observer brit lapnak adott interjújában.

„Véleményem szerint az oroszok azt hitték, hogy az ukránok nem fogják áttörni ezt a védelmi vonalat. Az elmúlt több mint egy évben mindent megtettek azért, hogy ez a terület jól védett legyen” – jegyezte meg a parancsnok. Kifejtette, az orosz erők idejük és erőforrásaik 60 százalékát az első védelmi vonal kiépítésére fordították, és csak 20 százalékát a második és harmadik vonalra. Az ukrán csapatok az áttörés mindkét oldalán haladnak előre, és beépültek a visszaszerzett területekre. Az ukrán fegyveres erők java része jelenleg az első és a második orosz védelmi vonal között van. „Az offenzíva középpontjában most az ellenséges egységek megsemmisítése áll, amelyek fedezik az orosz csapatok visszavonását a második védelmi vonal mögé” – mondta.

Tarnavszkij hangsúlyozta, az ellentámadást az oroszok által épített hatalmas aknamező akadályozta. Mögötte az orosz csapatok „egyszerűen csak álltak és várták az ukrán hadsereget”. „Amint ott (az első védelmi vonalon) bármilyen ukrán haditechnika megjelent, az oroszok azonnal tüzet nyitottak rá. Ezért az aknamentesítést csak gyalogság végezte és csak éjszaka” – magyarázta. Szavai szerint most, hogy az aknamezőt az első védelmi vonalnál felszámolták, az oroszok kénytelenek manőverezni és átcsoportosítani erőiket. „Az ellenség nemcsak Ukrajnából, hanem Oroszországból is gyűjt tartalékokat” – emelte ki Tarnavszkij, hozzátéve, biztosra veszi, hogy előbb-utóbb az oroszoknak nem lesz elég erejük. Szerinte a második vonal nem olyan jól kiépített, így az ukránok ott használhatják a haditechnikájukat, noha azon a területen még mindig vannak elaknásított részek.

Az ukrán beékelődés a zaporizzsjai fronton az amerikai Institute for the Study of War térképén

Igor Konasenov altábornagy, a moszkvai védelmi minisztérium szóvivője a vasárnapi hadijelentést ismertetve közölte: az orosz hadsereg az Odessza megyei Reni dunai kikötővárosban lévő katonai üzemanyagraktárakra mért csoportos dróncsapást. A tábornok szerint az orosz erők az elmúlt nap folyamán 14 ukrán ellentámadást vertek vissza, és az ukrán fél a különböző frontszakaszokon több mint 650 katonát vesztett, akik közül mintegy 250-en a Donyeck körzetében vívott harcokban estek el. A „különleges hadművelet” övezetében megsemmisített ukrán katonai célpontok között nevezett meg egyebek között egy drónirányító központot, öt lőszerraktárat, egy MiG-29-es harci gépet és 34 drónt.

Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács elnökhelyettese egy, a Szahalinon megtartott tanácskozáson azt mondta, hogy az év eleje óta mintegy 280 ezer ember szerződött az orosz fegyveres erőkhöz. Beszámolója szerint a katonák között vannak önkéntesek és tartalékosok. Medvegyev augusztus elején még 231 ezer új szerződésesről beszélt.