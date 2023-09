Találkozók és könyvbemutató Kézdivásárhelyen A kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Központ dísztermében szeptember 7-én, csütörtökön 18 órától hármas rendezvényre várják az érdeklődőket: bemutatják Iochom István író, lapunk munkatársa Katonasors című könyvét, ugyanekkor tartják az immár hatodik hadiárva-találkozót, illetve a kézdiszéki volt munkaszolgálatos katonák első találkozóját. A rendezvény fővédnöke Tóth László főkonzul, házigazdája Kiss Erika, a Kézdiszéki EMNT és a Kézdiszékért Egyesület elnöke. Iochom István 24. kötetét Ambrus Ágnes ny. egyetemi adjunktus mutatja be, közreműködik Albu Erika előadóművész és Józsa Irén versmondó, Pro Urbe díjas ny. magyartanár.

Kiállítás

GRAFIKAI KIÁLLÍTÁS. Szeptember 7-én, csütörtökön 18 órától megnyitják Sárosi Mátyás Zsolt grafikai kiállítását Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeum ideiglenes kiállítóhelyén, a Lábas Házban. A tárlatot megnyitja Ivácson András Áron pecsétfaragó. Az esemény házigazdája Éltes Barna szobrászművész. A kiállítás október 22-éig látogatható.

KORTÁRS KÉPZŐMŰVÉSZETI SEREGSZEMLE. Sepsiszentgyörgyön az Erdélyi Művészeti Központban szeptember 8-án, pénteken 18 órától Bordás Beáta művészettörténész, az Erdélyi Művészeti Központ vezetője, valamint Madaras Péter és Hosszú Zoltán, a tárlat kurátorai megnyitják a DÉJÀ VU – II. Erdélyi Kortárs Képzőművészeti Seregszemlét. A kiállítás megtekinthető október 26-ig keddtől péntekig 9–17, szombaton 10–16 óráig.

Színház

MEGKEZDŐDÖTT A JEGYÁRUSÍTÁS a Tamási Áron Színház idei évadbeli előadásaira a sepsiszentgyörgyi központi jegyirodában és a biletmaster.ro honlapon. A bemutatóra szóló jegyek ára 35-ről 40 lejre, a standard jegyek ára 25-ről 30 lejre, a diákoknak és nyugdíjasoknak szóló kedvezményes jegyek ára 15-ről 20 lejre, a csoportos diákjegyek és szakmai jegyek ára 12-ről 15 lejre emelkedett. A vidéki nézőknek szóló csoportos felnőttjegyek 20 lejbe, a nagycsaládos jegyek pedig 10 lejbe kerülnek. ♦ Az új évadra szóló mecénásbérletek is drágábbak, egy bérlet 650, kettő kedvezményesen 1200 lej. A mecénásbérletet Sepsiszentgyörgy azon tehetősebb polgárai számára hozta létre a színház, akik fontosnak tartják a helyi kulturális értékek támogatását, és készek áldozni is arra, hogy a térség egyik legfontosabb kulturális intézménye, a Tamási Áron Színház a jövőben is folytatni tudja színvonalas tevékenységét. Érdeklődni a 0726 083 338-as

telefonszámon lehet. ♦ A sepsiszentgyörgyi központi jegyiroda nyitvatartási rendje: hétfőtől csütörtökig 9–16, pénteken 9–13 óráig. Előadásnapokon a kezdési időpont előtt egy órával nyit a pénztár. Jegyfoglalás a 0267 312 104-es és a 0728 083 336-os telefonszámon.

Zene

ÜVEGHANG AKADÉMIA. A sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet hív minden zenekedvelőt az Üveghang Akadémia zenei ismeretterjesztő képzés nyári szünet utáni első, idei hatodik elő­adására, melyre szeptember 11-én, hétfőn 19 órakor kerül sor a Park vendéglő teraszán. A Firkin együttes (HU) rendhagyó akusztikus koncerten vezet be az ír zene világába: Mit énekeltek az írek a 15. században a kocsmákban?, Mire táncoltak Erzsébet királyné udvarában?, Hogyan alakult ki a szteptánc?, És a skótoknak mi közük van az írekhez?, És a csángóknak?, Mely előadók tették világhírűvé az ír zenét?

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban ma: 16 órától Alice Csodaországban (románul beszélő), 16.30-tól Muklák kalandok – Bajos bajkeverők (magyarul beszélő), 17.30-tól Mások gyerekei (román feliratos), 18.15-től Kivert kutyák (magyarul beszélő), 19.30-tól Oppenheimer (román feliratos), 20.15-től Mission: Impossible, Leszámolás, első rész (magyarul beszélő).

Hitvilág

TÁMOGATÓCSOPORT. Szenvedélybetegeket és hozzátartozóikat várják ma 18 és 20 óra között Sepsiszentgyörgyön a Szemerjai Református Egyházközség könyvtártermébe.

ERDÉLYI HÁLÓ-TALÁLKOZÓ KOMMANDÓN. Szeptember 8–10. között szervezik meg az erdélyi Háló-találkozót Kommandón. Témája: Szorongás – figyelmeztető jelzés vagy rabság? Mottó: „Minden gondotokkal forduljatok hozzá, mert neki gondja van rátok” (1Pt 5,7). Amire számítani lehet: elő­adás; kiscsoportos beszélgetés; közös szentmise, imák; séta gyönyörű környezetben; sportlehetőség, játékos programok; esténként lelki és szórakoztató programok; kötetlen beszélgetések. Érdeklődni, jelentkezni a mai nap folyamán az esemény Facebook-oldalán vagy Csobot-Györgydeák Szabolcsnál, az erdélyi Háló vezetőjénél lehet a csobot.szabolcs@gmail.com e-mail-címen.

ÉLŐ KÖZVETÍTÉS. Szeptember 10-én, vasárnap a 10 és 12 órakor kezdődő szentmisét élőben közvetítik a sepsiszentgyörgyi Szent József-templomból.

MÁRTON ÁRON-ZARÁNDOKLAT. Szeptember 20–22. között immár huszonegyedik alkalommal szervezik meg a főegyházmegye hivatalos zarándoklatát, amelynek célja Isten szolgája, Márton Áron püspök életútja fő állomáshelyeinek meglátogatása. A zarándoklatot vezeti: Obermájer Ervin viceposztulátor, Bátor Botond pálos szerzetes és Ferencz Kornélia, a Mária Rádió önkéntes munkatársa. Jelentkezni és részletekről érdeklődni a 0726 107 002-es telefonszámon lehet.

Kanalas Éva filmje Kézdivásárhelyen

Kézdivásárhelyen is láthatják a nézők Kanalas Éva Csángó bájolás című, tavaly elkészült, moldvai csángó énekekről, gyógyító imádságokról és ráolvasásokról szóló néprajzi dokumentumfilmjét. A vetítésre szeptember 8-án, pénteken 19 órától Kézdivásárhelyen a 44-es udvartér 1. szám alatt kerül sor.

Megjelent

Megjelent a Székelyföld folyóirat szeptemberi száma. Verssel jelentkezik Bajna György, Bíró József, Ferencz Imre, Kopriva Nikolett, Marczinka Csaba, Nagy Tímea, Tamás Dénes. Prózát publikál Böröczki Csaba, Imre Eszter, Miklóssi Szabó István, Pintea László, Simó Márton és Török Ábel. A Pályakép rovatban Zsidó Ferenc beszélgetése olvasható a 75 éves Ferencz Imrével. A néprajzi rovatban Keszeg Vilmos A nevetés helyzetei, formái és funkciói a kommunista és a posztkommunista Romániában címmel közöl tanulmányt. Az Oral history rovatban Hoppál Bulcsú Egy székely­udvarhelyi kollégiumi tanár, Haáz Rezső újonnan fellelt akvarellje című írása olvasható. Iványi Márton Pál Cseres Tiborról és a világháborús szörnyűségek „második, nagyobb felének” emlékezetéről ír. A Vox Temporis rovatban Simó Márton beszélgetése olvasható László János székelyföldi vállalkozóval. Borsodi L. László Ferencz Imre lírai triptichonjáról értekezik, Böjthe Pál pedig Visky András Kitelepítés című regényéről. A lapszámot Ferencz Imre munkái illusztrálják. A Székelyföld kapható a H-Press Kft. lap­árudáiban.

Röviden

SZORGOS KEZEK. A sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánia könyvtárában ma 15 órától kézműves-népművészeti tevékenységre (hímzés, kötés, horgolás, gyöngyfűzés) várja az érdeklődőket a Szorgos Kezek Díszítőművészeti Szakkör.

GAZDANAPOK PAPOLCON. Szeptember 9-én és 10-én gazdanapokat tartanak Papolcon.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Dobollón, Dobollópatakon, Bélmezőn és Márkoson, szerdán Uzonban, csütörtökön Uzonban és Uzonfüzesen, pénteken Sepsimagyaróson, Lisznyóban és Lisznyópatakon. Az üvegért 5 kilónként egy félliteres sört adnak.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Gróf Mikó Imre utcai 392-es Dona gyógyszeratár teljesít éjszakai szolgálatot (telefon: 0372 409 392). Kézdivásárhelyen ma az Állomás utcai HelpNet (0267 360 520) gyógyszertár a szolgálatos.