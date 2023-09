„Az a tapasztalatunk, hogy a civil szféra jelenléte segít az örökbefogadásoknál. Hogy utoljára ez éppen másképp történt, az nem jó hír, mert a menhely a megengedett kapacitás fölött működik. Úgy gondoljuk, hogy az altatásokat teljes mértékben el kell tolni, tényleg csak az utolsó utáni megoldás legyen az, ugyanakkor tavasszal is felszólítást kaptunk, hogy szabadítsunk fel helyeket. Nem jó, ha túlzsúfolt a menhely, a kutyáknak így is kevés tere van. A menhely nem kutyahotel, nem tud akkora területet nyújtani egy ebnek. Nem szeretnénk altatni, most is bízunk abban, hogy kerül gazda legalább 23 négylábúnak. Ez nem egy légből kapott szám, ennyivel van több kutya most Szépmezőn, mint ahánynak lennie szabadna, ezért tartunk szombaton újabb nyílt napot” – fogalmazott Máthé László, a szépmezői menhelyet működtető Tega Rt. igazgatója.

A közleményben kiemelték, a menhelyre kerülő kutyák mind mentettek: az utcáról befogják őket vagy a sepsiszentgyörgyi emberek szíve megesik az úton kószáló állatokon. A múlt hét során például egy husky került a menhelyre, de van több kölyök, kisebb és nagyobb testű kutya. A menhelyre fajtatiszta ebek ritkán kerülnek, viszont ebben az a jó hír, hogy a keverékek nem hordoznak az egyes fajtákra jellemző betegségeket, rendszerint hosszú ideig maradnak gazdáik társai. A szombati nyílt napra kilátogatók sétálhatnak, barátkozhatnak a kutyákkal, tájékozódhatnak arról, hogy a kiszemelt négylábú hogyan egyezik más háziállatokkal. Az örökbefogadást ivartalanítás és féregtelenítés előzi meg, valamint a kutyákat mikrochippel is ellátják, ezért rögtön nem lehet hazavinni, csak miután ezek a feltételek teljesültek.