Fontos a jó magyar–román kapcsolat

A lehető legjobb kapcsolatokat kell fenntartani a szomszédos országokkal, ez ugyanis hasznára válik a határon túli magyar nemzeti közösségeknek is, ami jól látható Magyarország és Románia esetében is – jelentette ki Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter tegnap Budapesten.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az RMDSZ elnökével, Kelemen Hunorral közös sajtótájékoztatóján leszögezte, hogy a magyar külpolitika szíve közepe a nemzetpolitika, a határon túli közösségek helyzetének javítása, ennek pedig fontos eszköze a lehető legjobb kapcsolat fenntartása a szomszédos államokkal. Rámutatott, hogy a kormány a nemzeti közösségekre összekötő kapocsként és erőforrásként tekint, ez igaz az erdélyi és székelyföldi magyarságra is. Majd kiemelte, hogy az RMDSZ teljesítménye önmagában is bizonyítja ezen megközelítés helyességét, minthogy a párt szerepvállalása jelentősen hozzájárult a kétoldalú együttműködés fejlődéséhez. „Ez Magyarország stratégiai érdeke is, hiszen minél jobb a magyar–román együttműködés, annál jobb az erdélyi, székelyföldi magyarságnak is” – fogalmazott.

Szijjártó Péter arról számolt be, hogy a következő időszak a nagy közös építkezések éveiként lesz majd jellemezhető, ugyanis két új autópálya-kapcsolat épül meg 2025-re és 2030-ra, illetve a múlt héten is két új határátkelőhely építéséről született megállapodás. Végül kijelentette, hogy a kormány továbbra is támogatja az RMDSZ tevékenységét annak érdekében, hogy sikeres legyen az erdélyi, székelyföldi magyar nemzeti közösség megerősítésének terén.

Kelemen Hunor ugyancsak lényegesnek nevezte a romániai magyarság életfeltételeinek javítását, hogy így megállítsák a közösség fogyását. Ehhez szavai szerint az is szükséges, hogy jó legyen a két állam közötti viszony, pragmatikus legyen az együttműködés. „Nem kell mindenben egyetérteni (...) a legfontosabb az, hogy a közös pontokat a két állam megtalálja, és rengeteg ilyen van” – emelte ki. „A legeslegfontosabb természetesen az erdélyi magyar közösség jóléte és biztonsága. Ebben az elmúlt években, az elmúlt jó bő évtizedben a magyar kormány sokat segített, hiszen olyan paradigmaváltás történt, amely a nemzetpolitikát új pályára tette” – mutatott rá.