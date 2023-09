A magyarok bátran kezdtek, ám a beadások nem voltak pontosak, így helyzet nem alakult ki. Dibusz Dénes rossz kirúgását viszont azonnal megbüntették a szerbek, akik első helyzetükből vezetést szereztek, így Marco Rossi tanítványai első góljukat kapták a selejtezősorozatban. Nem sokkal később majdnem jött a második is, mert Nemanja Radonjić gyönyörű csellel került a magyar védelem mögé, azonban a centerezést követően Dušan Vlahović az oldalhálóba lőtt. Miután rendezte sorait a magyar csapat, többnyire mezőnyjátékkal teltek a percek, azonban nagyobb veszély a szórványos szerb támadásokban volt. Támadásban továbbra is kombinatívan próbáltak játszani a magyarok, és amint egymás után sikerültek a kulcspasszok, három perc alatt összejött a fordítás is, így a szünetre már a vendégek vonulhattak előnnyel.

A hazai szakvezető kettős cserével próbálta frissíteni a csapatát, amely a második félidő kezdetén magához ragadta a kezdeményezést és az első percekben először futballozott fölényben, de a magyar védelem állta a sarat. A magyar kapus kétszer is bravúrral védett, a többi alkalommal pedig a szerb befejezések voltak pontatlanok. Negyedóra elteltével enyhült a nyomás a vendég kapun, sikerült valamelyest többet birtokolni a labdát, illetve tördelni a játékot. A szerb gárda lendülete kissé meg is tört, de Vlahović így is ziccerbe került, viszont közelről mellé fejelt. Bár a hajrában ismét fölénybe kerültek a szerbek, a magyar védelem kifejezetten stabil volt, egyedül Szalai Attila bizonytalankodott, de ezt nem tudták kihasználni a házigazdák, így a magyar válogatott megszerezte mindhárom pontot a belgrádi csoportrangadón.

Eredmények, G-csoport: Szerbia–Magyarország 1–2 (gólszerzők: Szalai 10. – öngól, illetve Varga B. 34., Orbán 36.), Litvánia–Montenegró 2–2 (gsz.: Paulauskas 71., Černych 90+4., illetve Krstović 78., Savić 89.).