Termésnapok Papolcon

Az ünnepélyes megnyitóra szombaton 11 órakor került sor a falu központjában felállított színpadon, ezt követően átadták a felújított kultúrházat, az épületet megáldotta Berszán László zágoni református lelkész és Gigi Pintilie helybeli ortodox pap.

Jelen voltak a magyarországi Kocsér és Kisköre, valamint a lengyelországi Namyslow testvértelepülések küldöttségei Bodnár András és Magyar Csilla, illetve Bartłomiej Stawiarski polgármesterek vezetésével, Gál Károly RMDSZ-es parlamenti képviselő, Kovács Ödön megyemenedzser, megyei intézményvezetők, az orbaiszéki községek vezetői és a falu apraja-nagyja.

Felavatták a felújított kultúrotthont

A népes közönséget Kiss Augustin polgármester köszöntötte, aki elmondta: a kultúrotthont uniós pályázattal sikerült felújítani, a munkálatokat 2021 első felében kezdték el, és idén májusban sikerült befejezni. „Ütköztünk különböző akadályokba, amikor azt mondtam, hogy nincs tovább és nem tudjuk befejezni, de hála Istennek találtunk megoldásokat, és végül időben sikerült elvégezni a kultúrotthon teljes felújítását. Így már van, ahol szüreti bált, maszkabált, falugyűlést, esküvőt vagy bármilyen kulturális rendezvényt szervezni” – mondta a polgármester. Hozzátette: az épület másik szárnya a faluháznak ad otthont, eme épületrész is teljes felújítást igényelt, mert „eléggé ronda állapotban volt”. Ennek finanszírozását a 2023. évi helyi költségvetésből biztosították, a munkálatokat augusztus végén fejezték be, mostantól a zágoni polgármesteri hivatal munkatársai – hetente egyszer, szerdán – itt fogadják ügyintézésre a helybeli adófizetőket.

Gazdanapok

A központi színpadon zajló kulturális, zenés-táncos elő­adásokkal párhuzamosan, ahol fúvószenekarok, román és magyar néptánccsoportok, táncdal- és könnyűzene-előadók követték egymást, a futballpályán a mezőgazdasági termelőké és állattartóké volt a főszerep. A Zágoni Gazdák Egyesülete – partnerségben a Székely Gazdaszervezetek Egyesületével és az AgroSIC-kel – gazdálkodóknak, illetve gazdálkodókról szóló különböző programokat szervezett.

A gazdanapok megnyitóján Gál Károly parlamenti képviselő hangsúlyozta, hogy vidékünk mezőgazdasága ezer szállal kötődik a nagyvilághoz, hiszen a világpolitikának köszönhetően minden, ami mozog a mezőgazdaságban, üzemanyaggal működik, az üzemanyag árának alakulása pedig a háromszéki gazdákat is befolyásolja. Ugyanakkor számtalan szállal kötődünk Magyarországhoz, hiszen a Pro Economica Alapítványon keresztül az orbaiszéki gazdák is olyan segítséget kaptak, amely nélkül egyesek talán felhagytak volna a mezőgazdasággal, ám e támogatással felújított gépparkkal optimizmussal néznek a jövőbe.

„Nagy örömmel néztem, hogy történelmi gépek, traktorok vannak kiállítva. (…) Merném ajánlani a zágoni és a papolci gazdáknak, hogy a következő gazdanapokon mutassák meg mindazt, ami megváltozott, ami már másképp történik, mint ahogy őseink gazdálkodtak. Hozzák ide bátran azokat a gépeket, azokat az állatokat, azokat az eszközöket, amelyekkel már a 21. század mezőgazdaságát űzik” – mondta a képviselő, és javasolta: majd amikor az időjárás nem engedi, hogy kinn, a mezőn dolgozzanak, akkor fektessenek hangsúlyt a tudásra, a tanulásra, és szívjanak magukba minden újat, mindent, ami a mezőgazdaságot versenyképessé és a jövőre nézve hatékonnyá teszi.

Nos, nem lehet tudni, hogy a gazdák reagálnak-e a képviselő gépkiállításra vonatkozó javaslatára, de ha igen, akkor már jövőben új, modern mezőgazdasági gépeket, traktorokat láthatunk a kiállításon. Azért érdemes megemlíteni az idén kiállított, még működőképes traktorokat és tulajdonosaikat: Daczó József egy 1967-ben gyártott Ford traktort, Asztalos Tibor egy 1977-ben gyártott David Brown traktort, Bagoly Levente egy 1968-ban Brassóban gyártott U-650-es traktort hozott a kiállításra. A legidősebb erőgép Barthi István 1951-ben gyártott Ford Dexta traktora volt.

Állatkiállítás, állatsimogatás

A gazdanapok egyik attrakciója, főként a városból érkezett gyermekek számára, az állatkiállítás volt, ahol a helybeli gazdák fajtiszta juhaikat, kecskéiket, galambjaikat állították ki. Szelíd állatokról lévén szó, a gyermekek nagy szeretettel simogatták a jószágokat, sőt, be is másztak a ketrecekbe, hogy megsimogassák és fényképeket készítsenek velük. Az állatkiállítás legidősebb résztvevője a nyolcvanéves Kelemen Gyula volt, aki mintegy harminc galambját mutatta be a kiállításon, köztük volt postagalamb, törpegalamb, de házi gerle is.

Favágó verseny

Papolcon immár évtizedes hagyomány a falunapok keretében megrendezett favágó verseny, amelyet idén is a Husq­varna termékeket forgalmazó Saigon Kft. szervezett meg. A benevezett csapatok közül az első helyezést a kovásznai EUROCOV fakitermelő céget képviselő Debreczi Sándor és Debreczi Róbert érte el, második a papolci Bracovex csapata, Emilian Argăseală és Neculai Lazăr, harmadik az Intertans színeiben versenyző Nicolae Olaru és Benedek Levente lett.

Lovaskaszkadőr-bemutató

A falunapok közönségének izgalmas látványt nyújtott szombaton kora este a zágoni Török Csaba és a farkaslaki Sebestyén Roland lovaskaszkadőr-bemutatója, melynek során különböző nehézségű mutatványokkal növelték a közönség adrenalinszintjét. A mutatványok között volt irgalmatlan vágta tűz lángjai között, vágtában felfekvés, halállógás, elbújás, kozák függés, le-fel ugrás, állva lovaglás és még sok lovaglótrükk, amely elkápráztatta a nagyérdeműt.

Hidegvérű munkalovak mérték össze erejüket

A vasárnapi program már reggel nyolc órakor a munkalovak rönkhúzó versenyével kezdődött. Előbb a versenyzők benevezése, majd a lovak súlycsoport szerinti osztályozása történt meg. Közel ötvenen álltak rajthoz különböző felső-háromszéki, orbaiszéki, Bodzaforduló-vidéki és Brassó megyei településekről.

A nagy érdeklődésnek örvendő versenyen egyes és kettes fogatok indultak a nehéz és közepes méretű lovak kategóriájában. A verseny során az állatokat kizárólag szóval lehetett biztatni, hogy súlycsoporttól függően a különböző súlyú, 4–5 méter hosszú rönköket a kijelölt pályán adott időn belül a lehető legtávolabbra elhúzzák. A tekintélyt parancsoló méretű paripák gazdáik és a pálya széléről szurkolók biztatására derekasan helytálltak, néhány olyan fogat is volt, amely kétszer is megkerülte a pályát. A viadal végén a különböző kategóriák legjobbjait díjazták, minden versenyszámban első, második és harmadik díjat osztottak ki.

A munkalovak versenyét olyanok is megtekintették, akik lovat szándékoznak vásárolni. Itt aztán igazán meg lehetett látni, hogy melyik ló mire képes. A nehéz kategóriában első díjat nyerő bodolai Üszögös Attila érdeklődésünkre elmondta, az istállóban van csikó utánpótlásnak, így lovai eladók, mert kell a pénz építésre, az állomány fejlesztésére.

Péter Imre felsőboldogfalvi lovas gazda, akit a verseny lebonyolítására hívtak meg a falunapokra, elmondta, hogy a munkalovak versenye egyre népszerűbb, nem ugratni hozzák a lovakat rönkhúzó versenyekre, de ezek az alkalmak kiválóak arra, hogy a lovas gazdák találkozzanak, megismerjék egymást, kapcsolatok, barátságok épülnek egy-egy ilyen versenyen.

Vasárnap délután a faluközponti színpadon fellépett a barátosi Ferenc Ernő és az uzoni Atlantisz fúvószenekar, valamint a zágoni rezesbanda, mellettük számos kultúrcsoport, este Kaly és a magyarországi Cairo szórakoztatta a közönséget, majd tűzijáték zárta a kétnapos rendezvényt.