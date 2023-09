Körbeaszfaltozott fák nyomában

A körbeaszfaltozott fák képe gyorsan terjedt a közösségi oldalakon, és a reakció is gyors volt: másnap reggelre feltörték a frissen elterített burkolatot és kivágták a fákat. Mindez Sepsiszentgyörgyön a Nicolae Iorga utca és a Grigore Bălan út kereszteződésében történt, a Snack bár előtt. Az esetről Antal Árpád polgármester elmondta: sokan dolgoznak a városban, és ő nem tud mindenki mellett ott lenni. A fák körbeaszfaltozását felháborítónak tartja, de arra is felhívta a figyelmet, hogy nem mindig lehet megtartani őket, mert előfordul, hogy a gyökereik felnyomják a burkolatot. Eddig nem zavartak a fák, mert a gyalogátjárók a sarkon voltak, de az érvényes előírások szerint a zebrákat a körforgalomtól távolabbra kell kijelölni, ezért kicsit újraszabták a járdákat is – magyarázta. Hozzátette: a már leaszfaltozott, majd feltört járdarész költségei a kivitelező céget terhelik, az önkormányzat nem fizet kétszer ugyanazért a munkáért. Ami a kivágott fákat illeti, húszat fognak elültetni helyettük – ígérte.

Kérdésre válaszolva a polgármester azt is elmondta: előfordul, hogy a már átadott új aszfaltot is feltörik, mert valamelyik szolgáltatónak sürgősségi beavatkozást kell végeznie, ez őt is bosszantja, de nem mondhatja, hogy ne dolgozzanak, mert például a gázvezeték meghibásodása miatt robbanásveszély is kialakulhat, az emberek biztonsága pedig fontosabb az útburkolatnál.