A megyeszékhelyi Sepsi-SIC edző-játékosát, Mánya Szabolcsot is a soraiban tudó romániai válogatott már az első perc közepén kapufáig jutott, de a folytatásban a vendégek játszottak veszélyesebben, és a hazaiak kapusának, Toniţănak több bravúrt is be kellett mutatnia. A 16. percben Mánya végzett el okosan egy oldalrúgást, és az azeri kapu elé bevágott labdát Hadnagy lőtte közelről a hálóba. Az első félidő hajrájában itt is, ott is akadt bőven ziccer, de a két hálóőr tette a dolgát, és szünetig nem változott az eredmény (1–0). A fordulás után a vendégek játszottak jobban, és a 27. percben a honosított Felipinho révén egyenlítettek (1–1). A folytatásban egymást követték az azeri támadások, de Vitalij Boriszov tanítványai védekezésben többször is hibáztak, és Sasse egy perc alatt kétszer is bevette a kapujukat (3–1). A véghajrában vészkapussal támadott Azerbajdzsán, ám jól zárt a romániai futsalválogatott védelme, és Mányáék hatalmas győzelemmel kezdték a világbajnokság selejtezőjének elit körét.

Teremlabdarúgó-vb-selejtező, A-csoport – 1. forduló: Románia–Azerbajdzsán 3–1 (1–0). Buzău, Romeo Iamandi Sportcsarnok. Vezette: Admir Zahovič, Mocnik Perič (szlovénok). Mintegy 200 néző. Románia: Toniţă–Sasse, Oliveira, Ferreira, Crăciun (cserék: Lungu, Iszlai, Araujo, Hadnagy, Mánya, Nastai, Dudău, Ilaș, Boșneagă). Edző: Kacsó Endre. Azerbajdzsán: Husejnli–Edu, Vilela, Felipinho, Amadeu (cserék: Kurdov, Rustamli, Ahmadi, Kazihanov, Bagirov, Gallo, Agalizada, Atajev, Sojaej). Edző: Vitalij Boriszov. Sárga lap: Atajev (19.), Felipinho (33.). Gólszerzők: Hadnagy (16.), Sasse (33., 34.), illetve Felipinho (27.). (tibodi)