Étkezőszék – nemcsak kényelmes, de fel is dobja a teret /X/

Egy ideális étkezőszék

A DODO étkezőszék kínálatában igazán sokféle remek modell közül válogathat minden igényes berendezési elemekre vadászó érdeklődő. Nem mindegy ugyanis, hogy milyen irányba indulsz el, amikor új étkezőszékek beszerzését fontolgatod.

Talán már tökéletesen körvonalazódtak benned az irányok és tisztában vagy azzal, hogy milyen stílusú, formájú és anyagú berendezési elemekhez keresed a megfelelő “körítést”. Az étkezőszékek ugyanis nagyban befolyásolni tudják a környezetükben lévő elemek hatását. Képesek kiemelni azokat vagy ellenkezőleg, tökéletesen uralhatják is a teret. De persze az az egyik legfontosabb elvárás velük szemben, hogy kényelmesek, tartósak és szépek is legyenek egyben.

Illeszkedjen a stílus elemeihez

A MODERN BAROCK szék egyedi stílusával és színvilágával képes magára irányítani a figyelmet. Szürke és ezüstös árnyalataival és puha bársony ülőfelületével minden teret még elegánsabbá varázsolhat. Remekül megállhatja a helyét modern és klasszikus étkezőkben és konyhákban, s a glamour, a modern/minimál és a vintage/country stílus elemeihez nagyon jól passzolhat. A sötétkék bársony huzatú TURIN kék karfás szék rettentően kényelmes, szinte bármelyik stílusirányzat elemei közé remekül beilleszthető.

A skandináv stílus időtálló designja nagyon sok ideig népszerű lesz még, így jó választás lehet a retró rózsaszínben gyártott SCANDINAVIA modell is, amelyen a híres Eames DSW étkezőszék modell vonala köszön vissza. Nem véletlenül hódít ma is töretlenül ez a kényelmes és ergonomikus kialakítású darab.

Izgalmas hatások

Igazi kincs és tekintély árad a MAKASSAR rózsafa székekből. Nagyon sok modern, minimalista vagy skandináv térbe remekül illenek, hiszen a fa természetes szépsége és egyedisége remekül érvényesül a középbarna színű pácolással. Ugyan erőt és energikusságot árasztanak magukból ezek a csodaszép tömörfa elemek, mégis talán a melegség és meghittség is azonnal eszünkbe jut a társaságukban. Dekoratív és egyben komfortos ülőbútor az EUPHORIA szürke bársony szék, amelyet akár még a dolgozóba is tehetsz. Az élénk színű darabokkal, mint a DUTCH COMFORT taupe karfás szék, vagy a LOFT türkiz karfás szék nagyon izgalmassá teheted az étkeződet. Sok modell pedig még a tárgyalóban vagy a dolgozószobában is remekül megállhatja a helyét.

Tedd izgalmassá az étkeződ a DODO webáruházban beszerezhető kiváló minőségű kényelmes és stílusos székekkel. (X)