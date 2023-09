A megyében is népszerű pályázatokkal indítanak. Fotó: Albert Levente

A pályázati tájékoztató füzeteket összeállító munkacsoportok még mindig dolgoznak ezeken, de George Chiriță vezérigazgató szerint rövidesen meglesz a végleges formájuk, és felkerülnek a mezőgazdasági minisztérium, valamint az ügynökség (AFIR) honlapjára tanulmányozás végett. Elsőként a bejelentettek szerint a fiatal gazdák megtelepedésének támogatását (DR 30-as) és a beruházások az állattenyésztésben (DR 20-as) intézkedést fogják kiírni pályázásra.

A vezérigazgató a megyei vezetőknek elmondta, hogy a fiatal gazdák támogatásánál a pályázható 250 millió eurót megosztják, a hegyvidéken gazdálkodók pályázatainak 75 millió eurót különítenek el, így ezek nem fognak versengeni a nem hegyvidékről érkező pályázatokkal. Most már véglegesen eldőlt, hogy csak egyetlen kiírás lesz, tehát addig fogadják a pályázatokat, ameddig a pályázati pénz el nem fogy.

A megosztott információ szerint a kiírás első hónapjában a minőségi küszöb 85 pont lesz, tehát ennél kisebb pontszámú pályázatokat nem lehet feltölteni az ügynökség számítógépes rendszerébe. A második hónapban a 60 pont feletti pályázatokat lehet letenni, harmadik hónaptól pedig a 35 pontnál nagyobb értékű pályázatokat.

A központi ügynökség képviselői általános és az újabb változásokkal kapcsolatos kérdésekről is beszéltek a megyei vezetőknek.

A fiatalgazda-támogatás megszerzésének feltétele az is, hogy a lakhelye ott legyen, ahol a gazdaságát bejegyezték a gazdalajstromba, de elfogadott az is, ha a lakhely 75 kilométeres körzetben található. A fiatal gazdának munkahelye is lehet, vagy ha a pályázat megvalósításának három éve alatt munkába áll, feltétel, hogy a munkahely az illető községben vagy egy 75 kilométeres körzetben legyen. Viszont kötelező, hogy a fiatal pályázó cégének a székhelye ott legyen, ahol a gazdasága található. A sikeresen pályázó fiatal a támogatás összértékének 75 százalékát rögtön a kifizetési szerződés megkötése után megkapja, a fennmaradó 25 százalékot legtöbb 3 év múlva, amikor teljesítette a termékeladási feltételt, vagyis a támogatás 30 százalékát kitevő értékében mezőgazdasági terméket ad el.

Újdonságként megmarad az a feltétel, hogy a kapott támogatás értékének 40 százalékát a farm fejlesztésére, a beruházásokra kell fordítani. A pontszerzési lehetőségeknél a változás annyi, hogy az idősektől vagy mezőgazdasággal felhagyóktól való gazdaságátvétel esetén a gazdaságát átadó gazdálkodó megmaradhat egy 2300 euró SO méretű gazdasággal. Újdonság, hogy a fiatal által bejegyzett PFA, egyéni vállalkozás vagy cég lehet régebbi, mint két év, viszont a gazdalajstromi és az APIA-bejegyzés nem lehet régebbi, mint két év, fizikai személyként sem. A nem hegyvidéki pályázatoknál pontot lehet szerezni, ha a pályázó fóliasátorban vagy üvegházban zöldséget termel 10 áron és vállalja a fűtési rendszer megépítését, létrehozását. Szintén újdonság, miszerint vállalni kell, hogy a hároméves pályázatmegvalósítási idő alatt a fóliás terület nagyságát megnövelik 28 árra.

Az állattenyésztési beruházásokat támogató intézkedésnél az új vidékfejlesztési stratégiában 224,6 millió euró áll rendelkezésre a sikeres pályázatok kifizetésére. Az összeget megosztják: a szarvasmarha-tenyésztő, a sertéstenyésztő, a juh- és kecske-, valamint a baromfiágazatban külön összegekre pályázhatnak majd. A mostani információ szerint a legtöbb pénzt a sertéságazati pályázatok kapják, az összeg 44 százalékát, a szarvasmarha-ágazati pályázatoknak az összeg 30 százalékát juttatják, a többi megoszlik a baromfi-, juh- és kecskeágazatok között. A pontszerzési lehetőségeknél változás, hogy az állatok biztosítása mellett elfogadják az istálló biztosítását is.

A két intézkedésnél az ideiglenes tájékoztató füzetekben szereplő pontszerzési lehetőségeket részletesen ismertettük az előző hetek Gazdakör oldalain, azzal a fenntartással, hogy az érvényes pontozási rendszer a nemsokára megjelenő végleges füzetekben lesz majd megtalálható.