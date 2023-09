Mennyit ér egy emberi élet?

Nem csupán az értelmetlen tragédia okán, hanem megütközve a sepsiszentgyörgyi bíróság alapfokú ítéletén is, mely szerint e bűntényért három év felfüggesztett börtönbüntetés jár. Az ítélet nem jogerős, megfellebbezhető, a csűrés-csavarással induló eljárás vélhetően folytatódik.

Mindez ráadásul rendkívül nyomasztó társadalmi és politikai környezetben történik, szinte folyamatosan szörnyűbbnél szörnyűbb közúti balesetekről hallunk, Románia e tekintetben vezeti is az Európai Unió halállistáját, s hogy a helyzet több mint aggasztó, látja és érzékeli bárki, aki személygépkocsit vezet a közutakon. A szigorított büntető törvénykönyv ellenére nem is igazán látszik e szörnyűségfolyam vége.

A mostani országos és igen tekintélyes felháborodás a Május 2. üdülőtelepen történtekhez kapcsolódik. Egy tizenkilenc éves, kábítószer hatása alatt álló sofőr belehajtott egy nyolcfős gyalogos csoportba, ketten a helyszínen szörnyethaltak. Az elkövetőt korábban ellenőrizték a rendőrök, el is engedték, most éppen arról számol be a rendőrök Europol szakszervezete, hogy az elkövető fontos személyek gyermekeivel szórakozott és drogozott a balesetet megelőző éjszaka... Drogfogyasztás tizenévesek körében, fontos szülők, ijesztő, egyszersmind sajátos szálak, melyek egy olyan államhoz vezetnek, amely nem tudja vagy nem akarja kezelni, megelőzni az efféle eseteket.

Háromszéken egy részegen autót vezető rendőrt eközben három év felfüggesztett börtönbüntetésre ítél a sepsiszentgyörgyi bíróság gondatlanságból elkövetett emberölésért. Nem szükséges elmélyült, alapos büntetőjogi ismeretekkel rendelkezni ahhoz, hogy az egyszerű, adólejeivel a rendőrséget és a bíróságot is életben tartó állampolgár – aki egyebek mellett joggal várná el az államtól, hogy szavatolja, óvja testi épségét, egészségét és életét – e hír hallatán összevonja a szemöldökét. De ha ingerültté válik és netán még egy cifrább, elkeseredett megjegyzést is hozzáfűz, még az is érthető, hiszen eme alapfokú ítéletnek az az üzenete, hogy egy részeg rendőrnek mindent szabad, mert a részeg rendőr megússza. S a kérdés, hogy mennyit is ér egy emberi élet, csupán költői kérdés marad.

Választ keresgélve az egyszerű adófizető állampolgár – aki igyekszik betartani a jogszabályokat, adózik, eleget tesz kötelezettségeinek – azt látja, ha netán önhibáján kívül mégis törvénytelenséget követ el, meg is issza a levét. Ám más a helyzet, ha egy részeg rendőr okoz halálos kimenetelű balesetet. Ebben az esetben ugyanis az látszik, hogy az állam, pontosabban a mélyállam képviselői továbbra is fenn kívánják tartani bármi áron a kiváltságosok kasztját. Szekusok, milicisták és a párt elvtársai 1989 előtt, illetve azután mai megfelelőik, akik nem csupán nyugdíj és fizetés tekintetében különböznek az átlagpolgártól, hanem többször bebizonyosodott már, olyan, mintha rájuk nem ugyanazok a törvények lennének érvényesek. Zűrös, vitatható, emberi életekbe is kerülő ügyeket jó néhányan megúsztak már, s a jelek szerint e folyamat végtelen. Persze, ettől még továbbra is nyugtalanító a kérdés: mennyit is ér egy emberi élet?

Amennyiben egy részeg rendőr okoz végzetes balesetet, íme, született egy hivatalos válasz itt, Sepsiszentgyörgyön: három év felfüggesztett börtönbüntetést.

Borítókép: Albert Levente