A szeptember 12-én lezárult online közönségszavazáson közel 2200 sepsiszentgyörgyi lakos vett részt, akik összesen több mint 7000 szavazatot adtak le a benevezett 47 kezdeményezésre. Ezek közül a legtöbb szavazatot begyűjtő 25 ötlet megvalósulásához járul hozzá a polgármesteri hivatal. Hármat belőlük kiskorúak (14–18 évesek) szerveznek: a cserkészek gyógynövény-ismertető sétát, a SepsiÉRT csapat faültetést, a FutGól a szépmezői veterán és zöldfülű focisták mérkőzését. A december 10-én záruló rendezvénysorozatban lesznek gyermekeknek, időseknek és fogyatékkal élőknek szánt programok, kulturális és sportesemények, kézműves-foglalkozások is, köztük önvédelmi gyakorlatok, falmászás, ügyességi vetélkedő, zene, vallásos jellegű műhelyek, pénzügyi agytágítók is. A legnépszerűbbnek egy háromnapos hétvégi elsősegély-tanfolyam bizonyult, a világegyetem titkaiba, illetve a kávézás művészetébe való betekintés (ezt a két programot ugyanaz a RAW nevű csapat javasolta), valamint az Alternatívák az oktatásban című előadás-sorozat, amelyben hazai és külföldi szakemberek is megszólalnak. A kezdeményezések teljes listája a comonsepsi.ro honlapon tekinthető meg, ezen a kevesebb szavazatot nyert javaslatok is rajta vannak, amelyek várólistára kerülnek arra az esetre, ha a 25 nyertesből valamelyik visszalép.