Három elbukott selejtező után a Sepsi-SIC idén ismét megpróbálkozik az Euroliga csoportkörébe jutással. A főtáblára vezető út a lett TTT Riga csapatán vezet át, amelyet ma 19 órától a Sepsi Arénában látnak vendégül Zoran Mikes tanítványai. Nem lesz könnyű feladatuk a zöld-fehéreknek, hiszen az 1958-ban alakult nagy múltú együttes tizennyolcszor nyerte meg az Euroliga elődjének számító Bajnokcsapatok Európa-kupáját, emellett huszonegyszeres szovjet és lett bajnok is.

A Riga a mindössze 32 esztendős Martins Gulbis irányítása alatt érkezett Sepsiszentgyörgyre, a csapat játékoskeretét két amerikai, egy francia és egy litván idegenlégiós mellett hét lett kosárlabdázó alkotja. A lányaink esti ellenfelei a hétvégén Lengyelországban vendégszerepeltek, ahol előbb az Euroliga-főtáblás Lublin együttesét győzték le, majd a Politechnika Poznań csapatával szemben is nyertek.

„Szerdán egy fontos mérkőzés vár ránk, úgy érzem, hogy ezúttal jobban fel vagyunk készülve, mint a legutóbbi Euroliga-selejtezőn. Sokat dolgoztunk azon, hogy miként védekezzünk a Rigával szemben, hogyan is játsszunk ellenük, ez pedig lehet hátrány és előny is nekünk. Nem tudom, hogy ki a találkozó esélyese, abban viszont biztos vagyok, hogy mi keményen fogunk harcolni” – nyilatkozta a mai mérkőzést felvezető sajtótájékoztatón Bethy Mununga, a Sepsi-SIC Európa-bajnok csapatkapitánya, aki hozzátette: sérülés miatt hiányzik tőlük Chelsea Nelson, de így is erős az együttesük.

„Úgy érzem, hogy a Riga nagyban hasonlít hozzánk: nem magas a csapatuk, de egy energikus, fizikális, szaladó, támadó, lepattanózó alakulat. Nagyon szoros lesz a párharc, hogy milyen irányba alakul a meccs, azt nem tudhatjuk, hiszen mindkét alakulat nagyon az idény elején van még. Mindkettőnknek nehéz lesz. A játékosaim nagyon motiváltak, remek a hangulat az öltözőben és az edzésen, mindenki kész arra, hogy a legtöbbet nyújtsa a pályán” – mondta Zoran Mikes, a zöld-fehérek edzője, aki ezúttal is számít a szurkolók támogatására.