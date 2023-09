Beláthatatlan táj és „csendsötét”

Előző írásunk

Jó lenne, ha a schengeni övezethez tartoznánk, hogy ne kelljen órákat állni a román–magyar határon. Bizakodhatunk (ismét), hogy ez megvalósul, mert a múlt szerdán is megmondta az Európai Bizottság elnöknője, Ursula von der Leyen, hogy Romániának csatlakoznia kell, és meg is magyarázta, miért. Azért, mert Románia (és Bulgária is) bebizonyította, hogy oda valók vagyunk. Gyerünk, vegyük fel őket végre! – szólított fel mindenkit.