Őszi vásár Sepsiszentgyörgyön: gyermekek, mézek, koncertek – csak természetesen

Van olyan hentesáru, sajt, befőtt és más ínyencség, amit biztosan érdemes megkóstolni, illatos kenceficék, amelyek még a nyár virágait idézik, színes ruhák és ékszerek, hagyományos és új kerámiák, dísztárgyak, szőttesek, olvasni való a hosszabbodó estékre, és külön mézes sor, ahol erdők-mezők aranya folyik szembe a sétálóval; ezeket nem mind lehet viszontlátni az üzletekben.

Ilyen szép napokon azonban az sem baj, ha tényleg nem vásárol semmit a látogató. Jut bőven a hétvégén léleknek is: gyermekprogramok – lovagoltatás minden nap 16 és 20 óra között (a Köröndön, a katolikus templom mellett), szombaton és vasárnap (11-16 óra között) mézkóstolás és foglalkozások, 14.30-tól mesemondás, 17 órától bábszínház, szombaton két bábelőadás (11-től és 15-től), 14 órától mesélés, 17 órától Mozsikácska koncert –, szakmai rendezvények – az idén második alkalommal megszervezett Nektária székelyföldi mézverseny mellett (amelyben mézlovagok is felvonulnak, illetve felavattatnak) a Szemerja-Görgő közbirtokosság pénteken 17 órától a fás legelőkről szervez eszmecsérét, szombaton 10 órától pedig terepi sétát (az 5-ös kilométerkőtől), a László Kálmán Gombászegyesület szombaton 9,55-től sugásfürdői gombásztúrát (indulás a Népiskola elől), 14 órától pedig képzőművészeti és gombakiállítást (a Kónya Ádám Művelődési Házban) –, egyházi szertartás – mézszentelő mise a Szent József templomban (pénteken 18 órától) –, és különböző látványos műsorszámok is várják a közönséget: pénteken 18,50-től fáklyás felvonulás lesz a templomtól a Park vendéglőig – ehhez a zenei kíséretet az Erdélyi Dudás Rend szolgáltatja, amely vásári zenét is ad (pénteken 16,30, szombaton 13 és 16,30 órától), és ugyanez az együttes nyitja a koncertek sorát is, pénteken 19 órától.

Mert zene is lesz a sepsiszentgyörgyi őszi vásárban, nem is akármilyen. A már említett Erdélyi Dudás Rend mellett szombaton 11 órától a Zöld Fenyő néptáncegyüttes, vasárnap 12 órától a feketehalmi Măgura lép fel, esténként pedig több neves zenekar: szombaton 18 órától az idén 15 éves, magyarországi Maszkura és a Tücsökraj, 20 órától a 20 éves, erdélyi Titán együttes. Vasárnap 17 órától a Mozsikácska elsősorban gyermekeknek muzsikál, 19 órától pedig a magyarországi Ferenczi György és az 1-ső Pesti Rackák zárja a rendezvényt.