Az oktatásban is szükség van a fejlődésre, mivel – tetszik, nem tetszik – az új generációk a világgal együtt változnak. Ha húsz évvel ezelőtt a pedagógusok még a krétához és a vonalzóhoz voltak szokva, az internet, az online oktatási programok, a közösségi média megjelenésével az újabb diákgenerációk is megváltoztak, és ehhez az oktatásnak is alkalmazkodnia kell. A Z-, illetve az Alpha-generáció kis túlzással már az internetre kötve nő fel, ezért az oktatásban is a végletekig ki kell használni az új technológiák, alkalmazások és a közösségi média nyújtotta lehetőségeket.

A pedagógusoknak, hogy lépést tudjanak tartani a technológiai változásokkal, szükségük van olyan képzésekre, alternatívákra, mint amelyeket az Erasmus+ program biztosít. A kovásznai Csutak Vilmos Pedagógus Ház a fő képzési forrás a Kovászna megyei pedagógusok, oktatók számára. Az Erasmus+ programon, valamint a pedagógusházon keresztül lehetővé vált képzési, mobilitási tevékenységek célja, hogy önálló képzési, oktatási lehetőségeket biztosítsanak, illetve segítsenek a szakmai képzéseket biztosító szervezeteknek, intézményeknek a nemzetközi nyitás, a fejlődés terén.

A sepsiszentgyörgyi Tanulók Palotája négy oktatója Pál Béla-Vendel, Neșa Alin, Tinca Aurel Teddy és jómagam a 2023. március 26. és április 1. közötti időszakban egy képzéssorozaton vettünk részt Olaszországban, Palermo városában a Csutak Vilmos Pedagógus Házzal partnerségben, az Erasmus+ program keretében. A gazdag történelemmel rendelkező, lüktető, gasztronómiájáról is híres, igazi interkulturális központként is ismert Palermo nemcsak a képzéseknek adott otthont, de nonformális történelemoktatásnak is. A résztvevőknek az ott eltöltött idő alatt lehetőségük nyílt megismerni az oktatás új megközelítését, valamint azokat az eszközöket, melyeket a további oktatási munkájuk során használhatnak. Egy digitális munkafelület egy hagyományos üres táblának felel meg, amelyre képeket, formákat, szöveget, külső tartalmat, hivatkozásokat egyaránt felvihet a pedagógus, mint egy pontosan felosztott vászonra, de ez a felület lehetővé teszi a diák számára is, hogy kiélje, illetve fejlessze kreativitását. Egy nagyon hatékony didaktikai eszközről van szó, mely remélhetőleg az Országos Helyreállítási Program (PNRR) révén idehaza is egyre több iskolába jut el, és amelyet számos tantárgy (kémia, fizika, műszaki tárgyak, idegen nyelv, földrajz) oktatásánál alkalmazni fognak.

Összefoglalva, a részvevőknek lehetőségük nyílt megtapasztalni és tanulmányozni az eszközök és módszerek széles skáláját, melyek segítségükre lehetnek az oktatási munkájuk során, és amelyek révén interaktív tevékenységekkel és részvételi tanulási eszközökkel gazdagíthatják az oktatási folyamatokat. Meggyőződtünk az új digitális eszközök hatékonyságáról, és hisszük, hogy ezek megfelelő használata meghatározó módon befolyásolhatja, javíthatja a diákok tanulási élményét.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani ezért a lehetőségért, és arra biztatjuk a munkatársainkat, hogy vegyenek részt ilyen és ehhez hasonló bel- vagy külföldön sorra kerülő képzéseken, ugyanis csak a modern technológia felhasználásával vehetjük fel a harcot a mesterséges intelligenciával, és ami talán még rosszabb, a tanórák hagyományos oktatás hozta egyhangúságával. Meggyőződésünk, hogy mindkét tényező meghatározó módon hozzájárul az iskolaelhagyáshoz.

Kerekes Jenő, Tanulók Palotája