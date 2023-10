Fő az önbizalom

Irigylésre méltó az a magabiztosság, ahogyan Marcel Ciolacu kormányfő a nyilvánosság előtt a legkényesebb kérdésekről is képes beszélni, általában megnyugtató, csitító mondatokat ismételve, illetve hol finoman, hol erőteljesebben hárítva a felelősséget is. A miniszterelnököt hallgatva az embernek az az érzése, nincs is semmilyen komoly gond az országban, ami pedig annak tűnik, azt egyesek felfújják, sokkal sötétebbnek tüntetik fel, mint kellene.

Ezt a magabiztosságot kapta elő a múlt hétvégén is Ciolacu annak kapcsán, hogy a sajtó Marcel Boloş pénzügyminiszter egy kijelentésére hivatkozva arról érdeklődött: fennáll-e a veszélye annak, hogy a növekvő költségvetési hiány, illetve a nem túl fényes állami bevételek miatt az év vége felé baj lehet a nyugdíjak, valamint a közalkalmazotti bérek kifizetésével. A kormányfő, mint más alkalmakkor, ezúttal is tömör és határozott volt, kijelentve: szó sincs kritikus helyzetről, van pénz a bérekre és a nyugdíjakra, a pénzügyi tárcának vannak tartalékai, fel sem tevődik a fizetésképtelenségnek még a lehetősége sem. Azt is hozzátette, örvend, hogy a pénzügyminiszter ilyen felelős ember, aki állítása szerint napok óta nem alszik, mert a vártnál alacsonyabbak a költségvetési bevételek, illetve tovább nőtt a deficit, és még a fizetésképtelenséggel is számol, de teljesen felesleges ilyesmitől félni. Sőt, a hiány kapcsán is olyan ügyesen egyeztettek az Európai Bizottsággal, hogy még a büntetést is el fogja kerülni az ország. Mintegy mellékesen – a tárcavezető borúlátását tovább ellensúlyozandó – Ciolacu egyúttal az ellenzéken is rúgott egyet, állítása szerint nagyjából egymilliárd lejtől esett máris el az államkassza, mert a költségcsökkentő rendelet az alkotmánybíróság elé került.

Marcel Ciolacu derűlátó, bizakodó szavai nyilván nem véletlenek, elvégre senki sem ismeri be szívesen, hogy baj van, és egyáltalán nem biztos, hogy létezik megoldás annak orvoslására. Az elmúlt hónapok történései pedig éppen azt mutatják, hogy a büdzséfoltozás dolgában a kormány szénája nem áll túl jól, sőt. Az állami bevételek továbbra is gyengébbek a vártnál, a javításukat célzó kezdeményezések – lásd az említett rendeletet – egyre-másra balul sülnek el, elakadnak, vagy még az elején kiderül, hogy több kárt hoznak, mint hasznot.

Ilyen körülmények között nyilván érthető, hogy valakinek a sminkmester szerepét is magára kell vállalnia, és a kozmetikázásban a kormányfő igen jól teljesít, de könnyen előfordulhat, hogy egy idő után a nyugtatgatás már nem sokat fog érni. Bár benne van a pakliban, hogy Marcel Boloş csakugyan túlzásba esett a jóslatait illetően, ugyanakkor azt is jól tudjuk, hogy szél fúvatlan nem indul, azaz mégiscsak van abban valami, hogy ha a jelenlegi halvány teljesítmény fennmarad, az év végére a zsák aljára érnek. Az eddig felmutatottak alapján pedig kétséges, hogy hirtelen megtáltosodnának. De legalább az önbizalom terén – legalábbis a kormányfő esetében – nincs gond. Kár, hogy érdemi tettek nélkül az fabatkát sem ér.

Borítókép: Facebook / Marcel Ciolacu