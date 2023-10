Neamț megyéé a Békás-szoros

Előző írásunk

Miután már távoli földrészek Romániával egészen laza kapcsolatokban levő országait is meglátogatta, az ország első turistája regnálásának utolsó előtti évében Magyarországra is átruccant. Klaus Iohannis budapesti útja kapcsán a hazai híradások elsősorban azt emelték ki, hogy 14 éve nem járt román államfő Magyarországon, miközben Novák Katalin magyar államfő több magánlátogatást is tett már Erdélyben; arról valahogy megfeledkeztek, hogy tavaly és idén szeptemberben is volt hivatalos útja Bukarestbe, és valószínűleg neki köszönhető, hogy 12 évi kihagyás után ismét beszél egymással a két államelnök.