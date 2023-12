Valami Dubaj Sepsiszentgyörgyön

Kevesen tudják, de eredetileg Dubajból származik a futóközösség ötlete. A korábban Dubajban élő Birtalan Csanád a hazaköltözését megelőző években már tagja volt ottani futóközösségeknek, ott szerette meg a szaladást és ott ismerte meg a hasonló mozgalmak motiváló erejét. A futók rendszeresen összegyűltek, nemcsak a mozgás kedvéért, hanem azért is, hogy szociális eseményeken vegyenek részt – elevenítette fel lapunk érdeklődésére. Amikor hazaköltözött Sepsiszentgyörgyre, magával hozta ezt a sportközösség-szellemiséget.

Emlékei szerint nem volt könnyű meghonosítani a dubaji példát Székelyföldön: ugyan sokan sportoltak a megyeközpontban, de mindenki a saját útját járta, a város utcáin nem nagyon lehetett futókat látni, és az emberek furcsán néztek rá, amikor a városi stadionon kívül szaladt. 2017-ben egy novemberi szombat reggelen azonban – talán a harmadik felhívására – pár ember mégiscsak összegyűlt, és közösen futottak – valójában innen indult a Fitness Tribe.

Később aztán mind többen csatlakoztak, olyanok is, akik szervezőkedvvel és -készséggel is rendelkeztek, mozgás után közösen kávéztak, beszélgettek, később együtt megalapították az egyesületet, hogy adjanak egy jogi formát, adott esetben tudjanak pályázni is különféle programokra, tevékenységeik finanszírozására.

A programok száma és skálája is nőtt: Szőcs Domokos kezdeményezésére beindultak a stadionbeli futások hétköznap reggelenként mindenreggel6 címmel – aki 21 napon át megszakítás nélkül teljesítette a kihívást, jutalompólóban részesült –, volt terepfutás, szerveztek biciklis és futóversenyeket, közösségi akciókat, amelyekre a környék más klubjait is meghívták – idézte fel Birtalan Csanád, aki tavaly átadta a stafétát az új elnökségnek. Az új, kilenctagú elnökség által vezetett csapat munkájára is nagyon büszke, és úgy látja, jó irányba halad a Fitness Tribe, mind a sport, mind a közösségi oldalon sokat fejlődött. Ezért bízik benne, hogy megmarad olyannak, amilyennek megálmodták: mindenkit befogadó, sportot és természetet szerető emberek közösségének.

24 órás futás a szemerjai stadionban

Szerteágazó tevékenység

A stafétát Birtalan Csanádtól átvevő Lászlóffy Loránd maga is az „alapító atyák” közé tartozik, aki saját bevallása szerint még jobban is szereti a kezdeményezéseik hátterében zajló történéseket, mint magát a sportolást vagy az eseményeket: „jobban élvezem, ha mások élvezik, mint ha én élvezném” – vallja. Közösségépítő, baráti, céltudatos – e három szóval tudná leginkább jellemezni a Fitness Tribe-ot, ezt a „vagány történetet”, mely eleve jól indult, és organikusan épült fel: ha valaki jött egy ötlettel, azt mindenki felkarolta, így bővült egyre inkább a programok, kezdeményezések száma, és ez a szellemiség határozza meg ma is a Fitness Tribe-ot. „Akkor leszünk a legnagyobb bajban, ha már nem kezdünk álmodozni” – állapítja meg Lászlóffy Loránd, miközben sorolja a legújabb ötleteket, kezdeményezéseket: egy karácsonyi jótékonysági akciót, de felmerült túrázós csoport létrehozása is. És közben persze javában zajlik egy különkiadása a mindenreggel6 akciónak, ugyanis december 22-én lesz az 1500. olyan nap, amikor Sepsiszentgyörgy városi stadionjában legalább egy ember fut reggel hat órakor – 21 napos kihívást hirdettek, aki bekapcsolódik és végigcsinálja, 1500-as feliratú trikót kap ajándékba.

A Fitness Tribe-osok büszkék is erre, alighanem országos szinten is egyedülálló ez a megvalósítás, sem az időjárási viszontagságok, sem a nagy ünnepek, a húsvét, a karácsony, szilveszter vagy újév napja nem tudta ezt a láncot megszakítani – bár egy január 2-a majdnem kifogott rajtuk. Talán ez a legismertebb, az idők során a legtöbb embert megmozgató akciójuk: a társaság, a bátorítás, a rendszeresség, illetve a 21 napos kihívás teljesítése utáni jutalomtrikó sokakat rávett arra, hogy belevágjanak és teljesítsék a kihívást – nem egy példa van arra is, hogy ma már maratonit futnak azok, akik pár éve a mindenreggel6 mozgalom részeként mozogtak – adott estben többet sétálva, mint szaladva a stadionban.

Fuss a hősök emlékére! akció március 15-én

Ha ez a legismertebb, a szombat reggeli pedig a legrégebbi eseménye a Fitness Tribe-nak, ez nem azt jelenti, hogy ennyiben kimerül tevékenységük. Ellenkezőleg: bőven van, ami közül válogatni a Fitness Tribe rendezvényeinek sorában. Hiszen ott vannak egyebek mellett a szombati szaladások, a városon belüli futások – ezek egy része nyáron kiköltözik a Rétyi Nyírbe és Sugásfürdőre –, a biciklisek számára is vannak rendszeres túrák, mindezek mellett pedig különféle speciális alkalmakat, közösségi eseményeket is szerveznek. Ilyen volt például a 24 órás biciklizés a Sugásfürdő felé vezető úton, amely a központi román sajtó figyelmét is felkeltette – igaz, ők részben a medveveszélyre haraptak rá, de ha ez kell a népszerűsítéshez, hát legyen, a vadveszélyt pedig amúgy is elhárították az akciót motorkerékpárral végig kísérő motorosok. Ezen egyébként igen komoly, Transcontinental versenyeken részt vett sportolók is indultak, mindamellett nem tántorította el azokat sem, akik egy-két kört akartak teljesíteni. Jövőre Lucian Mîndruță bevonása lenne a cél – ismertette Lászlóffy Loránd.

Ugyancsak a Fitness Tribe kezdeményezte a 24 órás futást a stadionban, amelyen cégek, intézmények csapatai szálltak versenybe – ennek fantasztikus hangulata volt –, de szerveztek még tavaszváró közösségi futást, nevükhöz fűződik továbbá a Visit Covasna maraton, amelyet eddig kétszer bonyolítottak le, most azonban válaszúthoz érkeztek vele, komoly támogatásra lenne szükségük ahhoz, hogy a továbbiakban is vállalják a szervezést. Mindemellett alkalmi akciókat is lebonyolítanak, ilyen volt többek között a Fuss a hősök emlékére akció március 15-én, a Halloween- vagy éppen a Mikulás-futások. Rendeztek ezenkívül előadás-sorozatot sportpszichológus, ortopéd szakorvos, nutricionista meghívásával, a programot filmvetítéssel zárták a Művész moziban – novemberben pedig a sepsiszentgyörgyi Zamatban tartott születésnapi bulin értékelték az elmúlt év eseményeit, lazultak és szórakoztak.

A hatodik születésnapról nem hiányozhatott a torta

A Fitness Tribe ereje

Ami a Fitness Tribe küldetését illeti, ez leginkább úgy fogalmazható meg, hogy szeretnék összehozni a mozogni szerető embereket, arra biztatni mindenkit, hogy érdemes elkezdeni a sportolást, megmutatni, hogy színes ez a világ, ráébreszteni az embereket arra, hogy kicsiben is lehet ezt művelni, tudatosítani bennük, hogy mindenki lássa: van, ahol, van, akivel mozogni, mindenkit befogadnak beszélt nyelvtől, életkortól, szakmától, minden mástól függetlenül. A motiváció ugyanis mindenkinél más lehet: van, aki az egészséges életmódra törekedve kezdi el a mozgást, van, aki a társaság miatt jár akcióikra, de olyan is akad, aki a sportolás közbeni és utáni beszélgetésben, sörözésben érdekelt – bárhogy is legyen, a hangulat baráti, befogadó.

A Fitness Tribe legfőbb vonzereje egyébként minden bizonnyal éppen ebben rejlik: tagjaik folyamatosan biztatják, bátorítják egymást. Aki egyedül nem mer belevágni a rendszeres testmozgásba, az itt hozzá hasonló emberekkel ismerkedhet meg, akinek a kora reggeli felkelés okoz gondot, azt vigasztalja a tudat, hogy mások is hasonlóan éreznek, aki unalmasnak találja a futást, az társaságra lel, látja, hogy nincs egyedül, ösztönzést kap. No meg aztán együtt azt is könnyebb elviselni, ha éppenséggel afféle „futóbolondoknak” nézi a kora reggel a városban kanyargó szaladókat az utca embere – igaz, ha néhány éve lehetett is ilyen reakció, mára már megszokottá vált a futók látványa, most már inkább kitartóaknak nevezik őket, semmint őrülteknek – véli Lászlóffy Loránd. A legfontosabb tehát, hogy amikor a motiváció lankadna, a csapat többi tagja túllendít ezen az állapoton, a közösség, a jó hangulat csodákra képes.

Dr. Szász Dezső tart előadást a sportsérülésekről

És a Fitness Tribe-nál vannak is ilyen csodák, jó történetek, amelyekre mindenki büszke. Egy idősebb tagjuk, Dorel Banu bácsi például a kórházi kezelését követően kezdett el mozogni, kezdetben egyedül járt a stadionba reggelenként, aztán Szőcs Domokos hívására csatlakozott hozzájuk – társaságuknak azóta is aktív tagja, számos akciójukon jelen van, közösségi tokányolások során ő a szakács. Az 500 napos rendszeres mozgást célzó kihívásba belevágott egyik tagjuk valahol a 330. nap környékén leállni kényszerült – daganatot diagnosztizáltak nála, műtétre, kezelésre szorult. A Fitness Tribe tagjai egy csapásra egy emberként álltak mellé, jótékonysági gyűjtést szerveztek, amelynek nagyon hamar meg is lett a hozadéka. De ugyanígy a jó történetek, a Fitness Tribe-csodák közé sorolható az is, hogy tagjaik közül idén tucatnyian szaladták le a maratonit, olyanok, akik pár éve kezdtek el rendszeresen mozogni, vagy akár az is, hogy a társaság bármikor nagyon rövid időn belül tud mozgósítani önkénteseket – legyen szó a Székelyföld Kerékpáros Körversenyéről vagy a Lábbuszról.

Közösség, jó emberek, jó társaság – Kiss Krisztina számára elsősorban ezt jelenti a Fitness Tribe, ebben érzi otthonosan magát. Az egyesület alelnöke, kilenctagú elnökségének a tagja – aki sok egyéb mellett a szervezet kommunikációjával is foglalkozik – 2019-ben csatlakozott a Fitness Tribe-hoz, az tetszett meg neki, hogy az emberek biztatják, bátorítják egymást, jó a hangulat. Közösségi emberként a kapcsolódási pontokat kereste, jó, értelmes és érdekes embereket ismert meg, akiket a különbözőségek ellenére is összeköt a közös hobbi, szenvedély. Remek társaságra lelt, és ösztönzést kapott mind a rendszeres mozgásra, mind az önkéntes alapon végzett egyesületi tevékenységre. Van az egésznek egy pozitív energiája – vallja –, a mozgás közben van, akivel szóba állni, lehet közben viccelődni, végig azt érzi az ember, hogy nincs egyedül, és ez ösztönzi, kitartást ad, ráadásul azt is tudja, hogy számíthatnak egymásra. A Fitness Tribe összehozza a mozogni vágyó embereket, és hogy milyen ereje van e közösségnek, az leginkább közösségi akcióikon, talán éppen a jótékonysági kezdeményezéseik során derült ki.

A jótékonysági közösségi futás résztvevői

A hatodik év számokban

A Fitness Tribe csoport tagjai körében ünnepelte hatodik születésnapját november végén a sepsiszentgyörgyi Zamatban. Itt felelevenítették az egyesület idei eseményeit. A 2023-as évet új vezetőség megválasztásával kezdték: Lászlóffy Loránd mellett Bács Mihály, Borsos Mónika, Butyka Elemér, Kiss Krisztina, Luffy Vilmos, Magyarosi Orsolya, Nagy-Lázár Kincső, Varga Emőke az elnökség tagja. Az új vezetőség legfontosabb célkitűzésének a közösségépítést tűzte ki. Folytatták állandó programjaikat, a #mindenreggelhat hétköznap reggeli futást, a szombat8 és a hétköznapi szombat8 városi futásait, a terepfutásokat, nyári időszakban a Sugásfürdőre való futásokat. Megszervezték a tavaszváró és őszi közösségi futást. Az idei év két nagy sikerű rendezvényt hozott: a Sugás24H endurance biciklis verseny harmadik kiadását, melyre 21 csapat nevezett be, köztük a Kovászna és Hargita megyei versenyzőkön kívül ploiești-i, kolozsvári, bákói, bukaresti és brassói résztvevők is. A 21 csapat tagjai összesen 2797,4 kilométert tekertek, 284 alkalommal tették meg a Csaba-forrás–sugásfürdői Erzsébet-forrás–Csaba-forrás távot, és mindösszesen 66 888 méter szintkülönbséget teljesítettek. Másik nagy rendezvényük a Mozogj az egészségért program, melynek záróakkordja a Nagy mozgáskihívás volt – 6, 12 vagy 24 órás váltófutás a stadion sportpályáján. A felfokozott, ugyanakkor családias hangulatú versenyre 12 csapat jelentkezett, melyből kilenc a hatórás versenyre, kettő a 12 órásra, és egy társaság volt, amely vállalta, hogy 24 órán keresztül szalad a városi stadion futópályáján. Mindkét program a sepsiszentgyörgyi önkormányzat támogatásával valósult meg. „Ez a Fitness Tribe ereje, az összetartás, a formálódás, közösségépítés. Lehetőséget adni mindenkinek, legyen az gyerek, fiatal, dolgozó, tanuló vagy nyugdíjas, hogy megtapasztalhassa a mozgás örömét” – írja az egyesület születésnapi közleményében. Programjaikba több mint száz személy kapcsolódott be.