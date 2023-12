Șoșoacă esélyesebb?

Szakemberek azt állítják, hogy a választásokon az emberek szeretnek arra szavazni, akinek nagyobb az esélye, mert ha az lesz a nyertes, akkor ők is győzteseknek érezhetik magukat.

Mivel úgy néz ki, az SOS-es Șoșoacă vagy az AUR-os George Simion bejuthat jövőben az elnökválasztás második fordulójába, azt hiszem, ezek egyikére fogok szavazni. Meglátom, hogy a közvélemény-kutatások szerint mégis melyiküknek nagyobb az esélye, és majd azt választom.

A magukat szélsőségellenesnek tartók meg vannak rökönyödve azon, hogy az emberek 37,1 százaléka e két nemzeti hős egyikére adná le voksát. Legutóbb polgármesterünk, Antal Árpád azt mondta, hogy ennek első okát az oktatás helyzetében találta meg: a napokban közzétett PISA-felmérések szerint a diákok jelentős része funkcionális analfabéta. (Olvasni még tud, de nem érti a szöveget.) Ezzel nem értek egyet, mert például Romániában a történelmet olyan jól tanítják, az óvodától az egyetemig, hogy azt egyből mindenki tökéletesen érti és tudja.

A negyedikeseknek a nagy egyesülés századik évfordulóján, 2018-ban azt tanították (a Transindex szemlézte akkor), amit száz év óta mindig, hogy: „A magyarok egy Ázsiából származó nép leszármazottai, akik a Tiszától nyugatra, a Pannon-síkságon telepedtek le… ezek után meghódították a románok lakta Erdélyt. A románok, akik Erdély legrégebbi lakosai, a magyar hódítás után is a legnépesebb lakosságot képviselték, de földjeiket elkobozták. A térség erőforrásainak hasznosítása érdekében magyar lakosságot hoztak, ez nem volt elégséges, ezért az új urak behívták a székelyeket és a szászokat.” S ezt úgy megtanították, hogy már csecsemőkorában mindenki tudja, és nem csoda, ha a hazafiak bosszúért kiáltanak s küldik vissza a magyarokat Magyarországra, a radikálisabbak egyenesen Mongóliába.

Még volt eset: amikor 2000-ben a sovén-nacionalista Corneliu Vadim Tudor is bejutott az elnökválasztás második fordulójába. Akkor a magyarok ijedtükben Iliescura szavaztak, de abban sem volt (ahogy tőle sem) semmi köszönet. Aztán Iohannisba vetették bizalmunkat, potyára.

A haza megvédése mindig fontos volt a románok számára, és a nagyszerű történelemoktatás következtében egy mostani közvélemény-kutatás szerint is – jó okkal – Magyarországot a második legveszélyesebb országnak tekinti a megkérdezettek 8,6 százaléka. (Oroszország után, amelyet 56,4 százalék tekint annak.)

No, hát ezért kell megvédeni Romániát a magyaroktól és Magyarországtól. Főleg nagy szavakkal, mert másképp már nehezebb lenne, ugyanis csak a lakosság 50,5 százaléka volna hajlandó felsorakozni, ha fegyveres támadás érné. 11,8 százalék elbújna, 19,4 százalék emigrálna, 5,6 százalék orvosi igazolást szerezne, 4,7 százalék más módon bújna ki a katonai szolgálat alól. Hát nem egyszerűbb hazafias szónoklatokkal megvédeni, amikor meg sem támadták?

A Șoșoacă és Simion által is propagált hazafias nevelésben, a haza megvédésében nagy szerepük van a hírtelevízióknak, amelyek állandó fellépési lehetőséget biztosítanak nekik, de erre jó hely a parlament is. Legutóbb a nemzeti ünnep alkalmából mutatta ki a foga piros-sárga-kékjét Șoșoa­că asszonyság, amikor az ülésen felszólaló RMDSZ-es sze­nátor jámbor beszéde közben azt ordibálta: Menj a magyar parlamentbe, ott beszélj ilyeneket! Túl sok jogot kaptál itt eddig is! Menj Magyarországra!

Én nem akarok elmenni, de ha muszáj lesz, akkor inkább mennék Magyarországra, nem Mongóliába, de hátha nem küldene el, ha rá szavaznék.

Legjobb lenne, ha Simion elválna feleségétől és elvenné Șoșoacăt, aki szintén elválna harmadik férjétől, majd megegyezhetnének, hogy melyikük áldozza fel magát és mond le az elnökjelöltségről, és úgy a másiknak sokkal nagyobb esélye lenne, az elnökség pedig a családban maradna.

Várható, hogy most ők is Amerikába mennek kampányolni, mert a rossz nyelvek szerint, hogy valaki elnök lehessen, arra az Egyesült Államoknak is áldását kell adnia. Mindkettőjüknek nagy gyakorlata van a parlamenti szereplésben, de főleg Șoșoacă őnagyságának. Ha ő eljutna az amerikai kongresszusba, és leakasztana egy olyan dumát, amilyent idehaza szokott a parlamentben, akkor, hogy szabaduljanak tőle, biztosan beleegyeznének abba, hogy ő legyen Románia elnöke.

