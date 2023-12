Sepsiszentgyörgyön turnézott az Unfold Motion

Az Unfold Motion 2013-ban alakult Temesváron Lavinia Urcan koreográfus kezdeményezésére. A társulat aktívan részt vesz Temesvár kulturális életében, projektjeivel hozzájárul a város kulturális-művészeti hálózatának gazdagításához, és arra törekszik, hogy a lehető legszélesebb körű kulturális kínálatot nyújtsa a folyamatosan formálódó közönségnek.

Pénteken 19 órától a Színház Büfében tartották a „Drum’n’Basme” performance-installációt, ezt követően pedig ugyanott egy hangkeverő workshopon vehettek részt a nézők. Mindkét programra ingyenes volt a belépés.

Szombaton két táncelőadást tartottak: a Lavinia Urcan koreográfiájában készült The Story of Lost Stories című előadást 19 órától láthatta a közönség, egy rövid szünet után pedig a két koreográfus – Beatrice Tudor és Filip Stoica – együttműködése nyomán készült Vulnus – the quality of being easily hurt című produkciót játszották. A projekt a Temesvár – Európa Kulturális Fővárosa 2023 nemzeti kulturális program részeként, a Temesvári Projektközpont által működtetett Inside Timișoara 2023 program és a Kulturális Minisztérium finanszírozásában valósult meg. (nbs)