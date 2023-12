Forgalmi bűncselekmények Erdővidéken

Hétfő este negyed nyolckor a baróti rendőrök Felsőrákoson tetten értek egy 23 éves fiatalembert, aki jogosítvány nélkül vezetett forgalomba be nem jegyzett személygépkocsit. A kivizsgálás során az is kiderült, az autó tulajdonosának tudomása volt arról, hogy nem rendelkezik jogosítvánnyal. A fiatalember nevére jogtalan vezetésért és be nem írt gépjármű közúti forgalomba hozásáért bűnügyi vizsgálati iratcsomót nyitottak, a tulajdonosnak pedig azért, mert gépkocsiját jogosítvánnyal nem rendelkező személyre bízta. A baróti rendőrök szombaton hivatalból eljárást indítottak egy 16 éves fiatalember ellen, aki szombaton éjjel Nagybaconban az anyja kocsijával az árokban kötött ki, megrongálva a járművet. Az is kiderült, a szülő tudta nélkül vitte el az autót. Az ügyben lopásért és jogtalan vezetésért bűnügyi vizsgálati iratcsomót nyitottak. (sz.)