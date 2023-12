A Com’ON programok – amelyek lényege, hogy kis csoportok kevés pénzből és még kevesebb bürokráciával érdekes, mindenki számára nyitott eseményeket szervezzenek – 2015-ben kezdődtek Kolozsváron; Sepsiszentgyörgy 2019-ben csatlakozott, az idén pedig Szatmárnémeti is beszállt.

Háromszék fővárosában az ötödik kiadás a szervezők és a résztvevők szerint is nagyon jól sikerült: több mint 200 ötlet futott be (ezek közül a legtöbb szavazatot kapott kezdeményezéseket támogatta az önkormányzat és más szponzorok), és a 21 nyertes csapat az ősz folyamán összesen 25 programot valósított meg, amelyek ezernél több résztvevőt vonzottak – hangzott el a Művész moziban péntek este megtartott összegzésen. Az önkormányzat részéről Var­gha Fruzsina alpolgármester üdvözölte a jelenlevőket, akik láthatóan szeretik a város kisebb-nagyobb közösségeit, ezt a programjaik is mutatják.

Az itteniek mindig bebizonyítják, hogy nem csak a nagyvárosok élhetőek – jelentette ki az ötletgazda Farkas András, aki szerint nemcsak az infrastruktúrán múlik, hogy milyenné válik egy város, hanem azon is, hogy az emberek, a fiatalok mit csinálnak benne; fontos, hogy az állam (az önkormányzat) és a társadalom (a közösség) együtt menjen előre, és egyensúlyban legyenek, ne domináljon az egyik a másik fölött. Itt ez érezhető, s habár hosszú távú folyamatokról van szó, valami már elkezdődött: a Sepsiszentgyörgyről elvándorló fiatalok mellett a visszaköltözők is megjelentek. Elmondta azt is, hogy a Com’ON programot az egyszerűsége és a kevés papírozás miatt szeretik a szervezők, és ha így folytatják, szép jövőt jósol a városnak.

Az idén tényleg nagyon szépen összeállt minden, a kisbabás családoktól a kamaszokon át az idősekig minden korosztályt, családokat és fogyatékkal élőket is elértek a kezdeményezők, de több természetbarát esemény is volt, mint tavaly – emelte ki Knop Ildikó, aki az önkormányzati segítők csapatát irányította. Néhányan röviden be is mutatták a saját kezdeményezésüket, amelyekről egy kisfilm is készült, ezt is levetítették a gálán. Végül egy rövid kérdőívet válaszoltak meg a jelenlevők. Pozitívan értékelték az önkormányzattal való együttműködést és szavaztak a mások programjaira is; az eredmény alapján a Máltai Szeretetszolgálat szervezte a legjobb hangulatú rendezvényeket a Com’ON Sepsi idei kiadásán.