Beomlott egy bentlakás Székelyudvarhelyen, egy diák meghalt

A nagy erőkkel helyszínre érkező tűzoltók az első órában három, 15–17 éves diáklányt mentettek ki a romok alól. A segélykiáltásaik alapján találták meg őket, egyikük öntudatánál volt (ő megúszta az ijedséggel), a másik félig eszméletlen (utólag kiderült, hogy a kulcscsontja törött el, és a karja is megsérült), a harmadiknál szívleállást állapítottak meg, de sikerült újraéleszteni. A sérülteket kórházba szállították, a harmadik lány állapota súlyos, gerinctörést szenvedett, ezért átviszik Marosvásárhelyre. A mentés a hegyimentő-szolgálat keresőkutyáinak bevonásával folytatódott, nehéz körülmények között, mivel a levegőben lógó tetőszerkezet alatt a keresők is életveszélyben dolgoztak. Két és fél órával a 16 óra után leadott riasztás után a negyedik áldozatot is megtalálták. A romok alá szorult fiú eleinte még tudott beszélni, de amikor kimentették, már öntudatlan volt, és nem sikerült újraéleszteni.

A keresés mindaddig folytatódni fog, amíg biztossá nem válik, hogy nincs több áldozat. A Maszol hírportálnak nyilatkozó nevelőnő szerint akár hatan is lehettek az épületben az omlás idején, az egyik diák szólt is, hogy reped a fal, de ekkor már omlott. A nevelőnő szerint négy emeleti szoba szakadt le, maga alá temetve az alattuk levőket. A külső fal nagyjából 200 négyzetméteres volt.

A régi épület mellett ástak

A bentlakás egy régi épületben van, amelynek közvetlen közelében néhány napja munkálatok kezdődtek. A diákok elmondták, hogy azóta repedések keletkeztek a falakon, és egyre nagyobbak lettek, sőt, azt is érezték a gyermekek, hogy mozog az épület. A G4Media értesülései szerint az 1900-as évek elején épült bentlakás a római katolikus egyház tulajdona, amelyért az önkormányzat évente mintegy 330 ezer lejes bért fizet. Nem szerepelt a földrengés által veszélyeztetett épületek listáján, de felújítása a Székelyhon szerint tervbe volt véve. A portál egy nappal a tragédia előtt átfogó beszámolót közölt arról, hogy a Tamási Áron Gimnázium egyetlen, még renoválásra váró épülete is hamarosan megújulhat, miután az utóbbi években a tanintézmény főépületét és az Iskola utcában található régi zárda épületét is teljesen felújították a magyar állami támogatásoknak köszönhetően.

Laczkó György igazgató a lapnak úgy nyilatkozott: a diákotthon felújítására jövőre érkezhet további anyaországi támogatás, de máris zajlanak halaszthatatlan munkálatok a Márton Áron téren található épület udvarán. Elmondása szerint az épület „víz alá került”, mivel a közelben nincs kialakítva esővizet fogadni képes csatornarendszer. A napokban a talajvíz terepszint alatti szabályozását végezték, s miután a Márton Áron téren nincs hová elvezetni a felgyülemlett vizet, arról állapodtak meg, hogy a vizet a szomszédos Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium esővíz-elvezető csatornarendszerébe kötik be. Az igazgató szerint további nehézséget okozott, hogy a szennyvízhálózat is az épület alatt található. Ennek orvoslása érdekében is lépéseket tettek, úgyhogy – a Székelyhonnak adott nyilatkozata szerint – most már ki tudják vezetni a szennyvizet az épület alól.

Az omlás után Ligia Deca oktatási miniszter is nyilatkozott a sajtónak, részleteket nem tudott, de támogatást ígért az iskolának.