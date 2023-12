A pályázat célja egy olyan közvetlen zöldség- és gyümölcsfeldolgozói lánc kialakítása, melyen keresztül a termesztőtől, egy kézdiszéki feldolgozó kisüzemen keresztül közvetlenül jutnak el a termékek a fogyasztóhoz, háromszéki helyi boltok és panziók segítségével – áll a LAM közleményében.

Az idén indított pályázati program szerves részét képezi a helyi (megyei) vásárokon, illetve termékbemutatókon való részvétel, a partnerség és a helyi befőttek, szörpök, savanyúságok népszerűsítése érdekében. A pályázat hivatalos megnyitóját Bikfalván a Téglás Panzióban mintegy 30 fő részvételével tartották. Klárik Attila, a pályázat lebonyolító szervezete – a LAM Alapítvány – igazgatója megnyitóbeszédében elmondta, hogy nem újszerű ez a kezdeményezés sem az alapítvány, sem a régió életében, valójában egy annak idején kitűnően működő rendszert próbálnak újra visszaépíteni a köztudatba, a már második ilyen jellegű pályázatuk ötlete is ennek a példamutatásnak a jegyében fogant. Az igazgató reményét fejezte ki, hogy az egyre sokasodó pozitív példák előbb-utóbb bontanak valamennyit a rossz tapasztalatok által befolyásolt mentalitás falaiból, már csak az egyszerű matematikai alaptézis okán is, ugyanis a kettő mindig több, mint az egy (legalábbis addig, amíg egy jól irányzott kormányhatározat ezt felül nem írja). Ezt követően a partnerség többi tagja is bemutatkozott.

A projekt megvalósításának időtartalma 18 hónap, ezalatt évente legkevesebb 2000 kg feldolgozatlan és feldolgozott terméket állít majd elő és forgalmaz a partnerség, legtöbb 50 kilométeres övezetben (ez a rövid ellátási lánc egyik meghatározó ismertetőjegye). A pályázat még a 2014–2020-as Vidékfejlesztési Tervben foglalt Országos Vidékfejlesztési Program keretében valósul meg, összértéke meghaladja az egymillió lejt (1 083 311,90 lej, azaz 218 873 euró), amelyből a vissza nem térítendő támogatás értéke 976 462,10 lej (197 285 euró). Ebből az összegből hűtővel ellátott haszonjárművet, a termeléshez és a feldolgozáshoz szükséges eszközöket szerezhetnek be a partnerek, a termelői lánc és a termékek népszerűsítéséhez elengedhetetlen marketingcsomag mellett.

A partnerségnek négy tagja van: az említett LAM Alapítvány mellett az illyefalvi Jakab István magánvállalkozó zöldségfarmja mint nyersanyag-beszállító, a nyujtódi Kovács Katalin magánvállalkozó zöldség- és gyümölcsfeldolgozó kisüzeme, valamint az ugyancsak illyefalvi munkaponttal is rendelkező, sepsiszentgyörgyi Solex-Com Kft. mint a hálózat termékeit közvetlenül értékesítő vállalkozás. (Fer-)