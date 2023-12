A városvezető rámutatott: tulajdonképpen arról van szó, hogy az említett rendeletben – amelyhez hasonlót minden évben elfogadnak, és általánosságban egyes jogszabályok hatálybalépését halasztják el általa, főképp olyanokét, amelyekre nincsenek források – elrejtettek egy első látásra ártalmatlan mondatot. Eszerint a nyugdíjak, a banki kamatok, valamint az osztalékok után befolyó személyi jövedelemadó (SZJA) az állami költségvetésbe vándorol a helyi büdzsék helyett. Országos viszonylatban ez nagyjából 27 százaléknak felel meg, ami jelen számítások szerint 12 milliárd lejes kiesést jelent majd az önkormányzatoknak egy olyan évben, amikor négy választás is következik. Antal Árpád arra is emlékeztetett, hogy miután hosszú éveken keresztül a helyi közigazgatási egységek azért harcoltak, hogy az SZJA kizárólag az önkormányzatok költségvetésébe folyjon be, és ezt végül sikerült elérni, az elmúlt években a kormányok már elkövettek kisebb „lopásokat”, azaz az arány csökkent. Ezeket még elfogadták, mivel onnan fakadtak, hogy egyes ágazatokban (építőipar, mezőgazdaság, feldolgozóipar, élelmiszeripar, illetve a számítástechnika) adómentességet, kedvezményeket biztosítottak. Ez is azt jelentette, hogy az önkormányzatok estek el ezektől az összegektől, de elfogadták, mivel olyan emberekről van szó, akik köztünk élnek. Nem mellékes ugyanakkor, hogy ez csak a tavalyi évben nagyjából egymilliárd lej mínuszt jelentett a bevételek terén országos szinten.

Antal Árpád szerint a kormány nem járt el korrekt módon, a költségvetési törvényt tekintve úgy tűnik, minden rendben van, az SZJA az önkormányzatoknál marad, ám a sürgősségi rendelet ezt felborítja, ráadásul úgy, hogy senkivel nem konzultáltak. A nyugdíjak, banki kamatok és osztalékok után befolyó összeg pont 12 milliárd lejt, azaz 2,4 milliárd eurót tesz ki országos viszonylatban. Nem lehet úgy tervezni, előre kigondolt közpolitikákat alkalmazni, ha a kormány egyik napról a másikra megfoszt ekkora összegektől – szögezte le. Antal Árpád azt is elmondta, hogy Sepsiszentgyörgy esetében mintegy 20 millió lejes kiesésről van szó. Megtörténhet, hogy a kormányrendeletet sikerül módosítani a megerősítési törvénnyel. Várhatóan februárban kerül a parlament elé ez a tervezet, de kérdés, mikor szavazza meg a két ház. A kormánynak nyilván érdeke minél tovább húzni az időt. Mindenesetre, amíg a jelenlegi formájában hatályban marad, havonta több mint másfél millió lejjel rövidíti meg a várost. Hozzátette még, hogy az RMDSZ hívta fel a figyelmet a problémára, érdekes módon a PSD és PNL elöljárói nem reagáltak különösképpen. Később az önkormányzatokat tömörítő egyesületben, szövetségekben megtárgyalták és közösen támogatták e mondat törlését a rendeletből, ám nem sikerült elérni a kormánykoalíció honatyáinak ellenállása miatt.