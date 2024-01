Kézdivásárhely és Csíkszereda után Sepsiszentgyörgyön is bemutatták a Krisztus Király-altemplomban Sepsiszéki Nagy Balázs és felesége, Erika Újjászületés villámcsapás által című, a Szent Gellért Kiadó és Nyomda által adventben megjelentetett új könyvet. A sepsiszentgyörgyi Háló közösség által szervezett könyvbemutatót telt házas érdeklődés kísérte, hiszen Sepsiszéki Nagy Balázs háromgyermekes édesapát, néprajzkutatót, írót, a Vándorbölcső-program elindítóját, a méhészt és a gazdálkodót nagyon sokan ismerik szülővárosában. Élettörténete nem mindennapi, egy villámcsapás által okozott emlékezetkihagyásból épült fel a Szűzanya közbenjárására egy érte indított imalánc által.

Sepsiszéki Nagy Balázs örömmel üdvözölte a jelenlevőket, akik között felismerte volt tanárait, osztálytársait és barátait is. Beszámolt arról, hogy korábban Csíkszeredában Tamás József nyugalmazott püspök atya is beszédet tartott a könyvbemutatón. Ő volt az a lelkipásztor, aki katolikus részről a kertjükben lévő ökumenikus kápolnát megáldotta, és azóta is örömmel, szeretettel figyel rájuk.

Azért választották a könyvbemutató helyszínéül a templomot, mert egy olyan könyvről esik szó, amelynek minden sora olvasóját a jó Isten felé tereli és elgondolkodtat mindenkit arról, hogy mekkora ereje van a másokért elmondott imának. „Ez volt az én lelkem vágya, hogy ne a könyvtárban, az iskolaépületben, és ne az unitárius templomban – ahová jártunk a családommal együtt, amíg itt laktunk Sepsiszentgyörgyön –, hanem itt, ebben a templomban legyen a könyvbemutató. Ugyanis amikor egy villámcsapásos balesetet követően elkezdődött az ébredési folyamat, az eszmélés, akkor innen jöttek a hírek, hogy szentmisét ajánlottak értem. Hogy van egy olyan imaközösség, amely imaláncot szervezett a gyógyulásomért, és ezek abban az élethelyzetben nekem és a családomnak is nagyon nagy erőt adtak. Lényegében a balesetet követően elvesztett memóriám visszatérése az értem elmondott imák eredményeképpen következett be. Ennek köszönhetően kaptam kegyelmet” – vallotta meghatottan Balázs.

Sok csodából született a könyv

A továbbiakban ismertette a bemutatott könyv előtörténetét: miután a balesetből annyira helyrejött, hogy tudott gondolkodni, felfogta, hogy már írt könyveket, újra megtanulta vezetni az autót, és kezdett teljes értékű életet élni, feleségével elhatározták, hogy meg kell írni ezt a megrázó néhány hónapot, amit megélt az egész család: a férj kidől, a feleség ott van a hegyen két kisgyerekkel, állatokkal, kaszálási idény közepén egy tanyavilágban, ahol nem volt út és csak 2001-től van villanyáram. Két külön számítógépen dolgoztak, egymástól függetlenül. Amikor mindkettő leírta azt, amit úgy érzett, hogy ki kell írnia magából, meg kell osztania másokkal, elolvasták egymáséit, s elkezdtek mindketten sírni. A megdöbbentő az volt, hogy mindkét írás 17–17 oldalasra sikerült, egyforma terjedelmű volt. Ez adta az ötletet, hogy legyen ebből egy olyan kis füzet, amelynek egyik felén azt írja, hogy Újjászületés, a szeretet és ima gyógyító ereje (Balázs), a másik felén A fény felé (Erika). Férj és feleség közös írása véget ér középen, s ott látható a rönkből épült csinódi Gyümölcsoltó Boldogasszony kápolna fényképe.

A nemzet kápolnája

Ez a kis füzet kiegészült egy ajánlással Böjte Csaba ferences testvér részéről, és még három fejezettel. Az egyik fejezet az Úz-völgyi magyarok megtelepedéséről és szorgos-dolgos mindennapjairól szól. A másik egy álombeli üzenet megvalósításáról, amikor álmukban feleségével mindketten kápolnaépítésre kaptak felhívást az égiektől, melyet a legfontosabb megvalósulandó feladatuknak tekintettek. Ez adott nekik óriási erőt.

Lemondtak a ház bővítéséről, négy-öt évet konyha nélkül voltak, csak egy kis, kamrából leválasztott lik volt, ahol kis gáztűzhelyen meg lehetett főzni az ebédet és elmosogatni. Ám magyar összefogás eredményeként a csinódi kertjükbe sikerült felépíteni 2015-ben az ökumenikus csutakkápolnát Gyümölcsoltó Boldogasszony tiszteletére, amely azóta zarándokhely lett, és sokan keresik fel az anyaországból is. Naponta imaszolgálatot tartanak benne, mert folyamatosan jönnek az imakérések, és az áldott állapotban ábrázolt Szűzanya sok imameghallgatást eszközölt ki gyermekáldásra és nehéz betegségekből való gyógyulásra.

Gyarapodó magyarság

A harmadik fejezetben a székelyföldi vándorbölcső-programról találunk izgalmas részleteket, amelyet Sepsiszéki Nagy Balázs indított el a magyarság gyarapodása érdekében a harmadik vagy többedik gyermeküket váró családokért.

Az eseményekről készült képeket Gergő fia vetítőre is kivetítette, a család mindennapi, gazdálkodó életéről láthattunk hétköznapi és ünnepnapi felvételeket. A világjárvány alatt készült el a kápolnához vezető Az élő hit útja nevű, hét stációból álló, az Újszövetségből közvetített üzenet. Balázs megemlített még egy csodás jelenséget: amikor egy agydaganatos, háromgyermekes édesapáért mondtak közbenjáró imát, a gyertyalángban megjelent egy szív, amely az égiek üzenetét jelezte, hogy az imák meghallgatásra találtak. Jelenleg húsz különböző foglalkozású és vallású személyről tudnak, aki hasonló élményben részesült. Egy a közös bennük: a másokért mondott ima, ami nem más, mint a Szeretetláng rózsafüzér. Ez egy magyar vonatkozású ima, amelyet a hatgyermekes, érdi születésű Kindelmanné Szántó Erzsébet indított el Jézus kérésére. Jelenleg több millióan imádkozzák. Két kosárral Balázsék is hoztak belőle ajándékképpen: az ívpapír egyik felén a Szeretetláng rózsafüzér ima, másik felén a megbocsátó ima – mindegyik egy-egy Medjugorjéből hozott rózsafüzérrel átkötve. Mert azt tapasztalják, hogy legtöbbször a betegségek gyökerének forrása a meg nem bocsátás.

„Adjon erőt a könyv, fordítsa Isten felé azt, aki elbizonytalanodott, kapjon egy újabb lendületet, kapaszkodjon az égiekbe. Erről szól a történetünk. Ugyanakkor példa arra, hogy Isten mennyire szeret bennünket” – zárta a könyvbemutatót Balázs. Majd végszóként lánya, az egyetemista Ilka Uzonka olvasott fel egy megható történetet az életükből Jézusvárók címmel, amely a csinódi nagy családból származó csángó gyermekek és tanítónő édesanyja közös lelki élményét írta le. A könyvbemutató igazi lelki ráhangolódás volt karácsonyra, arra, hogy az igazi értékeket keressük az életünkben.