Korábban, A múlt év (1) című cikkben sorra vettem azokat az eseményeket, amelyek a világban történtek az elmúlt esztendőben, és azok nagy része nem volt valami szívderítő. De 2023-ban Románia sem marad le a katasztrofális események, történések terén. Még jó, hogy az ukrajnai háború csak súrol minket. Segítjük is az ukránokat, amiért cserébe nekünk is leesik valami: egy-egy vállveregetés, eltévelyedett orosz drón, de esett a gabonaár is az ukrán dömping miatt, hozták a gabonát, hiába mondták a gazdák, hogy nem kérnek belőle. Aztán azt sem lehet tudni, hogy hova kerül például az ukrán búza, mert kiderült, hogy a kenyér, amely az olcsó ukrán búzából sül, bizony éppen olyan drága, mint a hazai lisztből készült.