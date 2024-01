Rányomta bélyegét az első harmadra, hogy a háromszéki együttes legutóbb több mint két hete játszott, míg a remek játékerőt képviselő ellenfelének karácsony után négy mérkőzése volt az Erste Ligában, ráadásul ezeket megnyerte. A Sportklub már a 6. percben vezetést szerzett, Jevgenyij Szkacskov lőtte a korongot a keresztléc alá (0–1). A házigazdák a folytatásban emberhátrányban találták magukat, ezt kihasználva a Csíkszereda ismét betalált, Aidan Brown csúsztatott a kapuba (0–2). Nem sokkal később a kék-fehér mezesek újra létszámfölénybe kerültek, ám az Ágyúsok védelme ezúttal állta a sarat. A hazai gárda a 18. percben már háromgólos hátrányban volt, egy védelmi figyelmetlenséget kihasználva Rokaly Norbert zörgette meg a hálót (0–3).

Jót tett a szünet, ugyanis a háromszéki alakulat határozottabban jött ki az öltözőből, emiatt a második játékrész kiegyenlítettebb játékot hozott, illetve az Ágyúsok háromszor is emberelőnyben támadhattak. Adott esetekben sikerült nyomást gyakorolni a riválisra, és akadtak szépítési lehetőségek is, végül egyszer sem sikerült a javukra fordítani a helyzeteket. Ezzel ellentétben a vendégek negyedszer is eredményesek voltak, a 27. percben Aidan Brown remek előkészítését Jeremy Welsh váltotta gólra (0–4). A harmadik felvonás a kiállításokról és az indulatokról szólt, ugyanakkor a hazai csapat kétszer létszámfölényben rohamozhatott, ám ezúttal sem éltek az esélyekkel, Adorján Attila védte a kapura tartó lövéseiket, így négygólos vereséggel kezdték az új évet.

„Nem lehetünk maradéktalanul elégedettek, mivel az első harmadot elrontottuk, fegyelmezetlenek voltunk, nem tartottuk be mindazt, amit a mérkőzés előtt megbeszéltünk. Tapasztalt ellenfelünk ezt kihasználva értékesítette az adódó lehetőségeket, ezért ellépett három góllal. A második felvonásban kezdtünk kapaszkodni és felvenni a ritmust a riválissal, azonban nagyon nehéz egy erős csapat ellen visszajönni a játékba háromgólos hátrányból, főleg úgy, hogy a játékosok nem tartják magukat ahhoz, amit kérünk tőlük. A második és harmadik játékrészben a védekezésünk feljavult, bár így is akadtak apróbb hibák, viszont ezeket tudtuk kezelni” – mondta Todor Krisztián edző.

Eredmény, román bajnokság, alapszakasz: Há­romszéki Ágyúsok–Csíkszeredai Sportklub 0–4 (gólszerzők: Jevgenyij Szkacskov 6., Aidan Brown 9., Rokaly Norbert 18., Jeremy Welsh 27.).