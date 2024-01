Előző írásunk

Stream-csemege a Netflixen

Tavaly a sepsiszentgyörgyi Művész moziban vetített filmek közül nézettségben a Vegyél el (Marry me) a 40. helyen volt. Akkor nem láttam, most, amikor egyre növekszik bizalmam a Netflix irányába, örömmel fedeztem fel ezt az amerikai romantikus zenés filmet, amely már valamennyire a közelgő Bálint-napra is kacsingat.