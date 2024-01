A roppant sűrű január harmadik mérkőzésén is túl van a bajnoki címvédő Sepsi-SIC, amely szombaton kilencpontos különbséggel, 70–61 arányban győzedelmeskedett a Târgoviște vendégeként a női kosárlabda Nemzeti Liga 9. fordulójában. A zöld-fehérek legközelebb csütörtökön az Euroligában a DVTK Miskolc otthonában lépnek pályára, vasárnap pedig a megyeszékhelyi Kelemen Kincsőt is foglalkoztató Kolozsvári U látogat a Sepsi Arénába.

A házigazda Târgoviște kezdte jobban a két csapat negyvenedik egymás elleni összecsapását, a 6. percben négypontos volt a Sepsi-SIC hátránya (12–8). A folytatásban lányaink többször is közel kerültek vendéglátóikhoz, de mindig elmaradt az egyenlítés (21–13). A második játékrészében rákapcsoltak a szentgyörgyiek, hamar át is vették a játék irányítását, és 18. percben már 10 ponttal vezettek (23–33). A nagyszünetre 30–35-re alakult az eredmény, és a továbbiakban is ádáz csata volt várható. A térfélcsere után ismét ellépett a Sepsi-SIC (32–45), és Zoran Mikes tanítványai a harmadik negyedben kétszer annyi pontot szereztek, mint a Târgoviște (39–53). A zárószakasz sem maradt izgalom nélkül, hiszen Cătălin Tănase csapata mindent megtett, hogy veszélybe sodorja a bajnoki címvédő sikerét, akik végül, ha nehezebben is, de 71–60 arányban diadalmasodtak.

A mérkőzés legeredményesebbje a 18 pontos târgoviștéi Redmond volt, csapatársai közül Vîrjoghe dupla-duplát jegyezett (10 lepattanó, 15 pont), tőlünk pedig Jankovic és Green is 16 egységig jutott.

Női kosárlabda Nemzeti Liga, 9. forduló: Târgoviște–Sepsi-SIC 61–70 (21–13, 9–22, 9–18, 22–17). Târgoviște, Ioan Valerian Sportterem. Közel 250 néző. Vezette: Ioana Drăgoi, Ștefan Atomulese, Szőcs Janka. Târgoviște: Charles 3/3, Popescu 7, Keltos 6, Vîrjo­ghe 15, Redmond 18–Chivy 4, Badi, Neagu, Ivan 8/3, Păușan. Edző: Cătălin Tănase. Sepsi-SIC: Gereben 5/3, Armanu 14/9, Cătinean 2, Jankovic 16, Pašić 4–Nys­tröm 6/6, Lipovan, Mikes, Hrisztova 4, Belegante 3/3, Green 16, Toma. Edző: Zoran Mikes. Kipontozódott: Belegante (40.). (tibodi)