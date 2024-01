ANDREI MUREȘANU SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi román színház ma 19 órától Sarah Kane: Blasted című előadását játssza, rendező: Bobi Pricop.

SZÉKELY GÓBÉK. A csíkszentgyörgyi társulat Se éjjelünk, se nappalunk című előadásával lép fel Sepsiszentgyörgyön a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében január 20-án 17 és 20 órától. Jegyek elővételben a Treff utazási irodában kedden, szerdán és csütörtökön 16–17.30 óráig. Jegyár: 35 lej.

A román kultúra napja

Portrébeszélgetésre és könyvbemutatóra kerül sor a román kultúra napja alkalmából január 17-én, szerdán 18 órától a Bod Péter Megyei Könyvtárban. Az est meghívottja Octavian Soviany költő, író, akinek egyik díjnyertes verskötete a marosvásárhelyi Lector Kiadónál a napokban jelent meg magyar fordításban, Magellán sarka címmel, Király Zoltán átültetésében. Az eseményen a szerző beszélgetőtársa Adrian Lăcătuș brassói irodalomkritikus és a kötet fordítója, valamint jelen lesz a Lector Kiadó igazgatója, Gálfalvi Ágnes. Házigazda: Szonda Szabolcs, a Bod Péter Megyei Könyvtár vezetője.

Zene

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA SEPSISZENTGYÖRGYÖN. A magyar kultúra napja alkalmából a Kónya Ádám Művelődési Ház szervezésében a Heveder Zenekar és Márdirosz Ágnes közös koncertjére kerül sor január 20-án 19 órától a Tamási Áron Színház nagytermében. A koncertre jegyeket teljes áron 40, kedvezményesen 20 lejért a városi kulturális szervezőirodában lehet vásárolni. Y Január 19-én, pénteken 20 órától kerül sor a Tamási Áron Színház nagytermében a rétyi Kováts András Ifjúsági Fúvószenekar hagyományos koncertjére. A zenekar repertoárja színes: a klasszikus feldolgozásoktól a történelmi indulókon keresztül opera-, operett-, könnyű- és filmzenei feldolgozásokat is játszanak. Vezényel: Maksai József. A koncertre jegyeket 30 lejes áron a városi kulturális szervezőirodában lehet vásárolni.

Hitvilág

TÁMOGATÓCSOPORT. Szenvedélybetegeket és hozzátartozóikat várják ma 18 és 20 óra között Sepsiszentgyörgyön a Szemerjai Református Egyházközség könyvtártermében.

ÉLET A LÉLEKBEN. A sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánián ma 18.45–21 óráig, a Krisztus Király-plébánián szerdán 19–21 óráig tartják az Élet a Lélekben plébániai imacsoportok találkozóját, melyet élőben közvetítenek az eletalalekben.ro honlap Élő adás menüpontjában, ugyanott a hangfelvétel vissza is hallgatható.

ELŐADÁS. Megváltoztatható-e az ember? címmel Reisinger János irodalomtörténész előadást tart január 17-én, szerdán 17 órai kezdettel Sepsiszentgyörgyön az Írisz Házban. A részvétel ingyenes.

TERÁPIÁS PROGRAM SZENVEDÉLYBETEGEKNEK. Február 1–4. között a Bonus Pastor Alapítvány újabb négynapos terápiás programot szervez szenvedélybetegek és hozzátartozók számára Magyarózdon, ahol lehetőség nyílik információkat szerezni a függőségről, szembenézni a saját állapot súlyosságának mértékével, terápiás tervet készíteni szakember segítségével, önismeretet szerezni. A jelentkezés előzetes felvételi interjú alapján történik. További részletek felől érdeklődni január 25-ig lehet a 0752 246 814-es telefonszámon.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi mai műsora: 16.30-tól A fiú és a szürke gém (magyarul beszélő), 20.15-től Vadászidény (magyarul beszélő).

A román filmnapok keretében: ma 19 órától Eminescu és a csernoviciak (dokumentumfilm), 20.30-tól Tati part-time (vígjáték).

Filmvetítés és előadás

Január 18-án, csütörtökön 18 órától a sepsiszentgyörgyi Művész moziban (Kőrösi Csoma Sándor utca 10. szám) a Magyar Filmnapok megnyitójaként különleges vetítést rendez a Ma­thias Corvinus Collegium a sepsiszentgyörgyi Művész mozival partnerségben: a Blokád című filmet nézhetik meg az érdeklődők, majd Köbli Norbert forgatókönyvíróval tekinthetnek be a kulisszák mögé. A Blokád az 1990-es budapesti taxisblokád négy napját mutatja be és a kor valóságos szereplőit is felsorakoztatva idézi fel a rendszerváltást követő esztendő küzdelmeit. A sikeres filmet Tősér Ádám rendezte ifj. Vidnyánszky Attila és Seress Zoltán főszereplésével, az alkotást 2022-ben Magyarország Oscar-díjra jelölte. A vetítést követően Köbli Norbert forgatókönyv­íróval, az MCC Story Lab vezetőjével találkozhatnak a résztvevők. Az eseményen a forgatókönyvíróval Lázár-Prezsmer Endre művelődésszervező, a sepsiszentgyörgyi Művész mozi programfelelőse beszélget.

Tánc

SZÖRCSE. A kultúrotthonban január 19-én, pénteken 18 órától a Gyökértől a gyümölcsökig című rendezvénysorozat harmadik állomásán a Finom zenekar kíséretével élő zenés táncház lesz kicsiknek és nagyoknak. Oktatók: Fákó Árpád és Zsófia.

SEPSISZENTGYÖRGY. A Háromszék Táncegyüttes és a Lajtha László Alapítvány évnyitó táncháza január 19-én, pénteken 20 órától kezdődik a Háromszék Táncstúdió előcsarnokában, később pedig a Tamási Áron Színház előcsarnokában folytatódik. Lesz táncoktatás, énekoktatás Erőss Judittal és Kovács Sárával, muzsikál a Heveder Banda és a Folker együttes. A belépés ingyenes. A táncházat a Csoóri Sándor Alap és a Bethlen Gábor Alap támogatja.

Tortoma Önképzőkör

A Baróti Művelődési Ház Bodosi Dániel-termében az évkezdő találkozón ma 19 órától A csizma szára – Minden út Rómába vezet címmel Andorkó Rozália ny. román szakos tanárnő (Vargyas) tart vetített képes élménybeszámolót. Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező.

Ringató Kovásznán

A Kovásznai Városi Művelődési Házban ma 16 órától kerül sor a Ringatóra, ahol Erőss Judit, a Háromszék Táncegyüttes népdalénekese, képzett zenepedagógus vezetésével a Magyarországon már egész mozgalommá kinőtt tevékenységbe kaphatunk betekintést. A Ringató családi program, ahol a felnőttek és a gyerekek egyaránt élményhez jutnak, épül a gyermeki lélek, erősödik a családi összetartozás. Magyar Örökség-díjas zenei nevelési módszer énekes-játékos foglalkozás formájában egyaránt szól kisgyermekeknek és szüleiknek.

Ingyenes ügyintézés Zabolán

Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai január 17-én, szerdán 16–18 óráig Zabolán a polgármesteri hivatalban fogadják az érdeklődőket. Az igénylőknek összeállítják a magyar állampolgársági kérelmüket, segítenek a gyerekek, házasságok és halálesetek anyakönyvezésében, a hadifogságban elvesztett szülők és élettársak után járó kárpótlás kérvényezésében, illetve anyasági és életkezdési támogatással kapcsolatos kérdésekben.

Aki Háromszéken szeretné beadni az említett kérelmeket anélkül, hogy Csíkszeredába kellene utaznia, keresse fel hétfőtől csütörtökig 8–16 óráig, pénteken 8–14 óráig az RMDSZ sepsiszentgyörgyi (Martinovics Ignác utca 2. szám, Beör-palota első emelete, telefon: 0735 610 100), kovásznai (Szabadság utca 12. szám, telefon: 0734 639 897), kézdivásárhelyi (Apafi Mihály utca 1. szám, telefon: 0721 297 540), illetve baróti irodáját (Szabadság utca, 19-es th., 4B lh., telefon: 0742 174 168).

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Gróf Mikó Imre utcai Helpnet gyógyszertár teljesít éjszakai szolgálatot (telefon: 0367 802 977). Kézdivásárhelyen ma a 22-es udvartéri Dona (0372 407 089) gyógyszertár a szolgálatos.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Ma 10–13.30 óráig Előpatakon, Hetében és Árapatakon szünetel az áramszolgáltatás.

SZORGOS KEZEK. A sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánia könyvtárában ma 15 órától kézműves-népművészeti tevékenységre (hímzés, kötés, horgolás, gyöngyfűzés) várja az érdeklődőket a Szorgos Kezek Díszítőművészeti Szakkör.