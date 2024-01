Ismét megnyílt a Gyógyszerészeti Múzeum Kolozsváron

Felix Marcu, a történeti múzeum igazgatója a megnyitót megelőző sajtótájékoztatón elmondta: a múzeum anyagának alapját Orient Gyula orvos, gyógyszerész 2000 darabos gyűjteménye adja. Ez más magángyűjtemények révén bővült 7000-re, és orvosi műszerekkel is kiegészült. „Ez élő gyűjtemény” – húzta alá az igazgató, és hozzátette: folyamatosan bővítik az állományt. A múzeum bérli az eredeti tulajdonosának visszaszolgáltatott és példásan felújított Hintz-ház egykoron is patikaként működő termeit. Ezekhez a felújított alagsor is hozzáadódott, így 300 négyzetméterre nőtt a kiállítótér. Az alagsorban római kori falmaradványokat találtak, melyek szintén megtekinthetők – mondta a régész igazgató.

A munkálatok során számos pénzérme került elő, Ana Maria Gruia kurátor szerint a 18. századi aprópénz – tallér, krajcár – a patika bevételéből származhatott. A felújítás során restaurálták a barokk falfestményeket, a festett bútorzatot, valamint a középkori kiállítási tárgyakat is, de új tárlókat is beszereztek. Az 1,1 millió lejes beruházás háromnegyedét a bukaresti művelődési tárca, a fennmaradó részt a történeti múzeum állta.

A földszinten a középkori receptkönyvek, gyógyszertári pecsétek, eszközök – mozsarak, mérlegek, edények, prések, laboratóriumi műszerek –, gyógyszerek, gyógyszerkészítéshez használt alapanyagok láthatók. Középkori készítményeket is láthat a látogató: múmiaport, hódfogat és a középkorban csodagyógyszernek tartott „életelixír” is van a tárlókban. Az épületben egy, a ház történetét ismertető kiállítást is berendeztek, a látogatóknak múzeumpedagógiai foglalkozásokat is kínálnak. Az orvosi berendezések az alagsorban kaptak helyet, valamennyi kiállítótér korszerű és interaktív.

Georg Hintz tulajdonos a megnyitón elmondta: 2008-ban szolgáltatták vissza a családnak az 1949-ben államosított ingatlant, amelyben ősei több mint 200 éven át laktak. A tulajdonjogot igazoló iratok mellett a múzeum kilakoltatási parancsát is megkapta, de maradásra bírta az intézményt. Hangsúlyozta: fontosnak tartotta, hogy felújítsa az értékes épületet, amely a város legrégebbi házainak egyike. A munkálatok 2018-ban kezdődtek el. A tervező és kivitelező cégek képviselői elmondták: Romániában nagyon ritka, hogy egy tulajdonos önerőből újítson fel egy műemlék épületet és példaértékű munkát végezzen. Örömüket fejezték ki, hogy visszaadhatták a város egyik kulturális és turisztikai látványosságát.

A Kolozsvár főterének északi sarkán álló emeletes épület eredetileg reneszánsz stílusban épült, 1820-ban klasszicista stílusban építették át. Elsőként Mauksch Tóbiás alakított ki benne gyógyszertárt 1766-ban, amely 1851-ben a Hintz családé lett. Ez 1954-ben alakult át Gyógyszerészeti Múzeummá, amely újranyitása után naponta 10 és 18 óra között látogatható. (MTI)