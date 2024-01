Hétfőn, a magyar kultúra napján a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Béla-termében ünnepi műsor keretében adják át a Háromszék Kultúrájáért Díjat – az életműdíjat kapó neve egyelőre hétpecsétes titok –, majd a Bánffy Miklós és Kós Károly világa című vándorkiállítás megnyitására és katalógusbemutatójára kerül sor. A kiállítást még tavaly az anyaországban, a Pesti Vigadóban mutatták be, a „vándorlás” első erdélyi állomása Sepsiszentgyörgy, a tárlat végső otthona Marosvécs lesz.

Vargha Mihály, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója örömét fejezte ki, amiért Szebeni Zsuzsa, a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet vezetője olyan kiállítást hozott létre Budapesten, amelyik a 150 éve született Bánffy Miklósra és a 140 éve született Kós Károlyra irányította a figyelmet. Mivel e két jeles kultúraszervező és értékteremtő személyiség a sepsiszentgyörgyi intézményhez is szorosan kapcsolódik, rögtön jelezték is, fogadni kívánják azt – mondotta. Szebeni Zsuzsa nyomban hárította is a kiállítás létrehozása érdemének kisajátítását: a Székely Nemzeti Múzeum igazi társ volt, hiszen archívumát ajánlotta, tárgyakkal és értékes információkkal szolgált.

A Liszt Intézet helyi vezetője méltatta Bánffy Miklóst és Kós Károlyt, mondván, amikor az első világháború végén a vonatok Erdélyből menekültekkel voltak tele, ők fontos tisztségeiket felhagyva hazatértek. Nem csak hazatértek, hanem alkotókészségüket felajánlva nagyon sokrétű munkát vállaltak az erdélyi magyarság érdekében. A kiállítás kettőjük pályájának közös pontjait eleveníti fel, emellett korábban ki nem állított magángyűjteményi anyagok is megtekinthetőek lesznek. Az Építési és Közlekedési Minisztériumnak a kiállítás létrejöttében játszott hangsúlyos szerepét is kiemelte Szebeni Zsuzsa: segített a forrásfeltárásokat elvégezni, a kiállítást összeállítani, a régebbi és újabb információkat összegző katalógust kiadni. Utóbbi külleme igencsak tetszetős, tartalma gazdag, érdemes lesz beszerezni – mondotta.

A Liszt Intézet már most együttműködött a Kós családdal – Kós Károly unokája, Kós Katalin a kiállítás társkurátora volt –, az elkövetkezőkben is szorosan együtt dolgoznak, hogy teljesebbé tegyék életének és pályájának képét. A kiállításra két kuriózumot is hoz Kós Katalin: a hagyaték részét képező, Kós Károly faragta sakkfigurákat, valamint a Könyv a lovakrul című kötet eredeti példányát.

Imreh István, a Kovászna Megyei Művelődési Központ igazgatója az intézmények közti együttműködési lehetőséget köszönte meg. A munka összehangolása tette lehetővé, hogy a magyar kultúra napján szervezett események iránt érdeklődőknek ne kelljen a helyszínek közt lélekszakadva szaladniuk, hogy mindenhova elérjenek. Köszönet jár azért is – mondotta –, amiért a Székely Nemzeti Múzeum helyszínt biztosít a Háromszék Kultúrájáért Díj átadásához is: a szép környezet méltó a megyei művelődéshez kiemelkedően hozzájárulók munkáját elismerő oklevél átadásához.