Kültéri medencére válassz előnyös és elegáns polikarbonát medencefedést! /X/

Egy saját kerti medence nagy öröm a kánikulában, hiszen helyben van, csak azzal osztod meg, akivel szeretnéd, nincs tömeg, és ha kedved tartja ugrálhatsz, úszhatsz, pancsolhatsz kedvedre, vagy akár éjszaka is használhatod.

Persze a vízkezelésről nem feledkezhetsz meg, mert ha nem tartod karban rendszeresen, oda a fürdési élmény, hiszen kinek van kedve belemerülni egy mindenféle szennyeződéssel teli, zöld vízű medencébe?

Igaz, ezt egy nagyobb méretű ideiglenes medencénél sem spórolhatod meg, vízforgatást, szűrést, vegyszerezést már az is igényel. Egy süllyesztett medence viszont a polikarbonát medencefedések révén tisztán és egészségesen tartható. Milyen előnyöket kínál, ha lefeded?

Vonzó és egészséges víz bármikor

Amennyiben elképzeléseidben egy olyan medence él, amely minden pillanatban tökéletesen tiszta és vonzó, akkor feltétlen be kell szerezned a legprofibb megoldást, egy polikarbonát tetőt, kérj árajánlatot a Polikingtől!

Senki sem szeretne csobbanás helyett leveleket és más szennyeződéseket szedegetni a medence vizéből, illetve az algásodással küzdeni, ezért olyan megoldást kell találni, amivel ez kiküszöbölhető. A hideg víz is elveheti a kedvet a fürdőzéstől, így hiába a napfényben csillogó gyönyörű kék víz, a drága medence kihasználatlan marad.

Minden problémára megoldást nyújthatnak a polikarbonát fedések, amelyek a szolártakarókkal ellentétben kényelmes és biztos megoldást jelentenek minden időjárási körülmények között. Nem beszélve az esztétikus látványról, amit nyújtanak.

Fejeld meg egy elegáns medencetetővel!

Egy süllyesztett kültéri medence maga a luxus, ami tovább fokozható, ha dekoratív polikarbonát medencefedéssel látod el. Így már semmi nem állhat az utadba, hogy ha kedved tartja, mártózz egyet a tiszta vízben, hiszen kiszűri a szennyeződések nagy részét. Mivel a polikarbonát átengedi a napsugarakat, segít a víz felmelegítésében, és az éjszakai párolgás megakadályozása révén a kellemes hőmérséklet megtartásában, így akár 2-3 hónappal hosszabban élvezheted a fürdést.

Ha további pozitívumait kell kiemelni, elmondható, hogy gátolja az algásodást, így emiatt is kevesebb vegyszert igényel, ami egyrészt az egészség szempontjából is kedvező, másrészt a karbantartás költségeit is csökkenti.

Kisgyermekes családokban, illetve ahol háziállatok élnek, különösen fontos előny, hogy a medencetető biztonságot nyújt a véletlen vízbe esések ellen.

Változatos fedések az ízlésedre szabva

Valamennyi típusú medencetető extra erős alumínium vázra épül, ami az egy- vagy kétoldali síneknek köszönhetően könnyen mozgatható. A legtöbb fedés kérhető cellás vagy vékonyabb víztiszta, üvegszerű polikarbonáttal, íves vagy szögletes, szimmetrikus vagy aszimmetrikus formában különböző magaságokkal. Így a környezet stílusa, hangulata, illetve az igényeid szerint választhatsz.

A polikarbonát tetők majdnem minden nagyság és forma esetén, akár utólag is megoldást nyújtanak a medencék fedésére. (X)