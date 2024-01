Zsarolja Magyarországot Brüsszel

Magyarország nem enged a zsarolásnak – így reagáltak a magyar kormány és kormánypárti politikusok azon hírekre, amelyek szerint, ha Budapest továbbra is ellenzi az Ukrajnának szánt EU-s támogatást, drasztikus ellenlépésekre számíthat Brüsszel részéről.

Magyarország nem enged a zsarolásnak – írta az európai uniós ügyekért felelős miniszter tegnap a Facebook-oldalán. Bóka János az MTI-nek kifejtette: sajtóértesülések szerint egy brüsszeli bürokraták által fogalmazott dokumentum amellett érvel, hogy amennyiben nem születik döntés Ukrajna finanszírozásáról a február elsejei EU-csúcson, a tagállamok nyilvánosan kijelentik, hogy a magyar miniszterelnök nem konstruktív viselkedése miatt nem tudják elképzelni, hogy Magyarország valaha is a neki járó forrásokat megkapná, illetve azt is felvetik, hogy teljes mértékben meg kell vonni a Magyarországnak járó forrásokat.

Az értesülés megerősíti azt, amit a magyar kormány hosszú idő óta állít: Brüsszel az uniós forrásokhoz való hozzáférést politikai nyomásgyakorlásra használja – tette hozzá. „Ukrajna támogatása és az uniós forrásokhoz való hozzáférés között Magyarország nem teremt kapcsolatot, és visszautasítja azt, hogy mások ezt tegyék. Magyarország eddig is és ezután is konstruktívan vesz részt az egyeztetésekben, de a zsarolásnak nem enged” – fogalmazott a tárcavezető.

Bóka Jánoshoz hasonlóan fogalmazott Varga Judit, az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának fideszes elnöke, volt igazságügyi miniszter is tegnap a Facebook-oldalán. Leszögezte: Magyarország soha nem enged a zsarolásnak. Varga Judit azt írta, hogy Brüsszel a Financial Times címlapján fenyegette meg Magyarországot azzal, hogy „ha nem adunk pénzt hitelből Ukrajnának, akkor majd ők sem adnak nekünk forrásokat. Brüsszel mindig is így működött: zsarolnak minket az illegális migráció megállítása, az LMBTQ-őrület visszaverése és a háború elutasítása miatt. Ezt már a bizottság elnöke sem tagadja. Tárgyalás helyett zsarolás, konstruktív párbeszéd helyett fenyegetés” – fogalmazott a kormánypárti politikus.

Varga Judit bejegyzése szerint úgy tűnik, már a hetes cikkelyes „szappanopera” meg Sargentini sem kell a brüsszeli liberálisoknak, hogy előjöjjön belőlük a birodalmi diktatúra hangja. „Már csak odaszólnak, mint a kocsmában, hogy fogjuk be, különben baj lesz” – tette hozzá. „Nem fogjuk be! Sőt, egyre hangosabbak leszünk Németországban, Franciaországban, Belgiumban és szerte az EU-ban. Jól figyelj, Brüsszel: Magyarország soha nem enged a zsarolásnak! Kezdődik az EP-kampány, tanulunk traktort vezetni” – hangsúlyozta az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának elnöke.

A Financial Times cikkében arról ír, hogy egy Brüsszel által kidolgozott bizalmas terv szerint az EU szabotálni fogja Magyarország gazdaságát, ha Budapest az e heti csúcstalálkozón megakadályozza az Ukrajnának nyújtandó újabb segélyeket. Az uniós tisztviselők által készített és a Financial Times által megismert dokumentumban Brüsszel felvázolt egy olyan stratégiát, amely kifejezetten Magyarország gazdasági gyengeségeit veszi célba, veszélyezteti a valutát, és a befektetői bizalom összeomlását okozza, hogy ezzel próbálja megkárosítani a „munkahelyeket és a növekedést”, ha Budapest nem hajlandó feloldani a Kijevnek nyújtott támogatással kapcsolatos vétóját.

Mint ismeretes, Orbán Viktor magyar miniszterelnök decemberben vétózta meg a pénzügyi támogatást. A következő rendkívüli EU-csúcstalálkozót, amelyen az 50 milliárd eurós összegről kellene dönteni, csütörtökre hívták össze. Ha a magyar kormányfő nem vonja vissza vétóját, más uniós vezetők várhatóan nyilvánosan ígéretet tesznek arra, hogy a piacok megrémítésének szándékával végleg leállítják a Budapestnek szánt uniós támogatásokat, ami a forint leértékelődését és az ország hitelfelvételi költségeinek növekedését idézné elő – olvasható a brüsszeli dokumentumban.