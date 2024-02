A háromszéki és az olténiai együttes is vereséggel hangolt a vasárnapi mérkőzésre: előbbi az Aradi UTA otthonában maradt alul (2–1), míg utóbbi hazai környezetben az FCSB ellen nem szerzett pontot (0–3). Huszonhárom fordulót követően a székelyföldi gárda 33 ponttal hatodik, míg a bolgár Ivaylo Bogdanov Petev irányította alakulat 34 ponttal ötödik a táblázatban. A két csapat legutóbb tavaly szeptemberben a bajnoki szünet után találkozott a Ion Oblemenco Stadionban, ahol a több mint fél órát emberelőnyben játszó Sepsi OSK vereséget szenvedett (2–1), ezáltal az idényt remekül kezdő együttes minden versenysorozatot figyelembe véve tizenhárom mérkőzést követően veszített a rendes játékidőben. A sepsiszentgyörgyi és a craiovai gárda korábban tizenkilencszer mérkőzött meg az élvonalban, a piros-fehér mezesek hatszor, az Universitatea pedig nyolcszor örülhetett, illetve ötször döntetlent játszottak.

„Számunkra és számukra is rendkívül fontos mérkőzés lesz, hiszen mindkét csapat megőrizné a felsőházi rájátszást jelentő helyét. Az odavágóban a Craiova legyőzött. Abban az időszakban mélyrepülésben voltunk, ám ezúttal más a helyzet. Bernd Storck érkezése után volt egy öt mérkőzésig tartó veretlenségünk, amely a múlt hétvégén megszakadt. Arad ellen is összehozhattunk volna egy döntetlent, azonban sokat hibáztunk. Az előző fordulóban az Universitatea is kikapott, így biztos hajtanak majd a győzelemért. Kiegyenlített találkozóra számítok, viszont itthon akarjuk tartani a három pontot, mert a folytatásra nézve sokat segítene rajtunk. A következő hetekben igazán nehéz párharcokat vívunk, hiszen legközelebb az éllovas FCSB vendégeként lépünk pályára, majd érkezik hozzánk a címvédő Farul Constanța és a Kolozsvári Universitatea. Ha a következő négy meccsen szerzünk legalább nyolc pontot az erős együttesektől, pozitív előjelekkel vághatnánk neki az alapszakasz utolsó három körének” – mondta Hadnagy Attila.

Az ügyvezető hozzátette, a hétvégi találkozót megelőzően kisebb keretgondokkal küszködnek, két játékosuk, Isnik Alimi és Darius Oroian sérülés miatt nem léphet pályára, Marius Ștefănescu eltiltás miatt nem lesz bevethető. Andres Dumitrescu edzésben van, így Bernd Storck vezetőedzőn múlik, hogy az öt hónap után júniusig kölcsönbe visszatérő hátvéd mikor játszik újra tétmérkőzést piros-fehér mezben.

A 24. forduló programja: FC Botoșani–Jászvásári Poli (ma, 17 óra), FC U Craiova–Bukaresti Dinamo (ma, 20 óra), FC Petrolul Plo­iești–Kolozsvári CFR (szombat, 17 óra), FC Rapid–Galaci Oțelul (szombat, 20 óra), Kolozsvári Universitatea–Aradi UTA (vasárnap, 13 óra), Sepsi OSK–Univer­sitatea Craiova (vasárnap, 15.30 óra), FC Voluntari–FC Hermannstadt (hétfő, 17 óra), FCSB–FC Farul Constanța (hétfő, 20 óra).