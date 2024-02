Diplomácia és zsarolás

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) egyik vezére, Claudiu Târziu Ukrajna háború utáni helyzetének rendezéséréről beszélt a tőle megszokott hazafiúi hevülettel. Bátran, nagyot darabolva szeletelné fel Ukrajnát: ide követelné Besszarábiát, a Herca-vidéket, Észak-Bukovinát és Transzkárpátiát (utóbbi a hegynek innenső oldalán Kárpátaljaként lehet ismert). De egy ilyen nacionalista megszólalás után a román sajtó nem hagyhatta említés nélkül a sovén, irredenta magyarokat sem, így hát vele párhuzamosan kezdték emlegetni a magyarországi Mi hazánk főnökét, Toroczkai Lászlót, aki állítólag szintén Kárpátaljára vetett szemet. Azt mondta, pártja az egyetlen, amelyik – ha Ukrajna elveszti a háborút – igényt tart Kárpátaljára. (Csak a végén nehogy a két hős vezér pártja Kárpátalja felett összevesszen, és a két országot egymás ellen háborúba sodorja.) Románia hivatalosságai nem nagyon foglaltak állást ez ügyben, viszont az újságírók felemlegették, hogy Orbán Viktornak vannak revizionista szándékai, mert bizony egyszer egy futballmérkőzésen Nagy-Magyarország térképét is megjelenítő sálat viselt. (Különben Erdélyre is fáj a foga.)

Az ukrán parlament külügyi bizottságának főnöke azt nyilatkozta, hogy Ukrajnát aggasztja a kettős területi követelés azért, mert ez pont most történik. És elégedetlen azzal, hogy a román és a magyar hivatalosságok nem reagálnak határozottan minderre.

Úgy látszik, nem volt elég nekik, hogy Szijjártó Péter magyar külügyminiszter elment Ukrajnába (pedig robbantással is fenyegették), és azt mondta, hogy kiáll Ukrajna szuverenitása és területi integritása mellett, de sajnos ugyanakkor egy sereg, a magyar kisebbség helyzetére vonatkozó problémát is felvetett. Aztán arról egyeztek meg, hogy mindezek megoldására alakítanak egy bizottságot. (Ugyebár, ha valamit nem akarunk megoldani, hozzunk létre egy bizottságot.) Az ukránok arra gondolhattak, hogy ha Orbán Viktor megszavazza az unió nekik szánt ötvenmilliárdos támogatását, cserébe ők is adnak némi jogmorzsákat a magyaroknak.

Aztán felemlegették, hogy Claudiu Târziu és Toroczkai László megnyilvánulása után – ez utóbbit a román sajtó egy része valamilyen furcsa okból többször is összetévesztette Tőkés Lászlóval (pedig nemhogy a név, de még a kor- és súlycsoport sem talál) – az orosz Rosszijszkaja Gazeta megdicsérte őket és idézte szavaikat.

A titkosszolgálat (SRI) volt főnöke, Eduard Hellvig megmondta világosan, hogy az AUR együttműködik a magyar szélsőségesekkel, és hogy Claudiu Târziu összedolgozott egy magyar szélsőjobbossal, akinek a múlt hétvégén hasonló megnyilvánulása volt, mint Târziunak. És ez nem véletlen! – mondta Hellvig. (Érdekes, mi ezt eddig mind másként tudtuk, de lám, a titkosszolgai fejben jól megférnek egy konspirációban román és magyar szélsőséges elemek.)

Claudiu Târziu aztán diplomatikusan tisztázta, hogy igen, akarják „a jogos újraegyesítést” (az említett területekkel), de ez nem azt jelenti, hogy ezért most háborút indítanának. És szó sincs arról, hogy kiállnánk a NATO-ból. Majd szépen elítélte Oroszország Ukrajna elleni háborúját, és a maga részéről is visszautasította Putyin diktatórikus, véres nagyhatalmi politikáját. A vádakat ekként visszaverve azt mondta, hogy az ő beszéde egyáltalán nem revizionista, és nem akar mást, csak visszanyerni diplomáciai úton egy történelmi jogot.

Azt már rég megmondta a porosz hadtörténész, Carl von Clausewitz (1780–1831), hogy a háború a diplomácia folytatása, csak más eszközökkel. Viszont azt biztosan nem gondolta, hogy mára már a diplomácia más eszközökkel való folytatása előtt (mielőtt nekiállnának egymást gyilkolni) a politikusok a zsarolás fegyverét használják, amivel lehet nyerni (és veszíteni is).

Azt mondják, hogy például Orbán Viktor többször is vétózott, zsarolva az uniót azért, hogy a Magyarországnak járó pénzeket megkapják. Harmincmilliárd euróból tízet meg is ígértek (azt is megbánták), húszat még meg sem ígértek neki.

Aztán mostanra már változott a helyzet, mert most Brüsszel zsarolja Magyarországot. Diplomatikusan össze is állítottak egy jó zsarolási tervet, hogy miként lehet tönkretenni a magyar gazdaságot. Lám, megvan a kölcsönös zsarolási terv. Egy tanácsadó cég igazgatója azt az ingyenes tanácsot adta Orbán Viktornak, hogy: „Itt az ideje beállni a sorba: lehet, hogy nálatok ott a pisztoly, de nálunk páncélököl van.”

Meg lehetne fosztani Magyarországot szavazati jogától: ebből a többiek is tanulnának, és majd mindenki mindennel egyetértene, nehogy megvonják ezen jogát.

