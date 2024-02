A vendég Sepsi-SIC a Korodi–Kusztos, Bende, Asztalos, Fábián (cserék: Máté, Bodor, Ilyés, Karácsony, Ferenc, Csősz, Mihoreanu, Bede) összeállításban lépett pályára Gyergyóremetén, ahol a kis zöld-fehérek a 3. percben Bende révén máris előnybe kerültek (0–1). Újabb gólra a 8. percig kellett várni, akkor Fábián volt eredményes, majd kevéssel később Kusztos és Bende találatai után már négygólos hátrányban volt a Kereszthegy (0–4). A 10. percben Fábián is duplázott (0–5), majd az első félidő hajrájában Ilyés is beköszönt a házigazdák kapujába, így 6–0-s szentgyörgyi vezetésnél vonultak szünetre a csapatok.

A térfélcserét követően is a háromszéki fiúk irányították a küzdelmet, és Máté József tanítványai a 21. percben kétszer is megzörgették a remetei együttes hálóját: előbb Asztalos, majd Csősz iratkozott a gólszerzők listájára (0–8). A magbiztos előny tudatában kiengedtek a mieink, és szépített a Kereszthegy (1–8). A válasz Kusztostól érkezett, de a folytatásban a hazaiak újabb két góljával 3–9-re alakult a székely párharc állása. A végeredményt a 38. percben Bodor állította be, a Sepsi-SIC meggyőző játékkal 10–3 arányban diadalmaskodott Gyergyóremetén.

U19-es teremlabdarúgó Román Kupa, 2. forduló: Gyergyóremetei Kereszthegy–Sepsi-SIC 3–10 (0–6). Gólszerzők: Portik (24., 29., 30.), illetve Bende (3., 9.), Fábián (8., 10.), Kusztos (9., 29.), Ilyés (16.), Asztalos (21.), Csősz (21.), Bodor (38.).

A nyolcaddöntők további eredményei: Gyergyószentmiklósi Inter–FK Székely­udvarhely 2–5, Marosvásárhelyi VSK–West Déva 6–4, Luceafărul Buzău–Galaci United 4–12, Déva VSK–Simándi Sólymok – lapzárta után ért véget. A mai mérkőzések: Suceavai SPL–Vii­torul Darabani, Mausoleul Mără­şeşti–Futsal Ceahlăul Piatra Neamț, Temesvári CFR–Kolozsvári Clujana. (tibodi)