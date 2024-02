Zene

HÁZHOZ MEGY A ZENEDE. A magyarországi kiindulópontú könnyűzenei ismeretterjesztő program célja a felnövekvő nemzedék számára ablakot nyitni a zene sokszínűségére és ösztönözni a gyermekeket a hangszeren való tanulásra az élő zene és a playbackmentes muzsikálás reményében. A nem csak fiataloknak szóló erdélyi körúton fellép: Baricz Gergő (ének), Nagy Zoltán (gitár), Bordás József (dob), Kovács Felicián (billentyűs hangszerek), Köpöncei Dániel (basszusgitár). A könnyűzenei ismeretterjesztő koncertek: 7-én Kovásznán, 8-án 12 és 14.30 órától Sepsiszentgyörgyön a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében. A részvétel ingyenes, de bejelentkezéshez kötött. A sepsiszentgyörgyiek február 6-áig jelentkezhetnek a 0728 224 489-es (Székely Ibolya) vagy 0736 346 208-as telefonszámon (Gyerő Szilvia).

ÜVEGHANG AKADÉMIA. A sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet folytatja az Üveghang Akadémia zenei oktatási programja koncertsorozatát. Február 8-án, csütörtökön 18 órától Sepsiszentgyörgyön az Árkosi Kulturális Központban visszatérő meghívott Zsoldos Dávid kulturális újságíró és az Üveghang Akadémia „nagykövete”, aki a Népzenei hatások a klasszikus zenei remekművekben címmel tart előadást. Zsoldos Dávid, a Papageno alapító igazgatója zongoraművészként és zenetörténészként végzett a Zeneakadémián. A Magyar Zenei Tanács elnöke, az Európai Zenei Tanács és a Jeunesses Musicales International elnökségi tagja, nevéhez fűződik Magyarországon a Fidelio, a Klasszik Rádió és a Müpa Magazin megalapítása. Jegyeket az előadás helyszínén 20 lejért lehet vásárolni.

Tánc

HÁROMSZÉK TÁNCEGYÜTTES. A sepsiszentgyörgyi társulat rendhagyó táncszínházi előadásra vállalkozott Ecce Homo – Íme az ember címmel, melyet Farkas Tamás koreográfus és Tapasztó Ernő rendező álmodott színpadra Munkácsy Mihály születésének 180. évfordulója alkalmából. Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban február 11-én, vasárnap 19 órától, 12-én, hétfőn pedig 13.45-től szervezett elő­adáson játsszák a produciót. Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Ház nagytermében 13-án, kedden 19 órától szabad előadáson, 14-én, szerdán 13 órától szervezett előadáson látható a táncszínházi alkotás.

VENDÉGELŐADÁS. Erdély legfiatalabb hivatásos táncegyüttese, a Bekecs Táncszínház Kit szerettél, Madách? című előadását február 22-én, csütörtökön 19 órától mutatja be Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban. Rendező-koreográfus: Györfi Csaba. Az előadásra jegyet a központi jegyirodában lehet vásárolni. Az iroda nyitvatartási rendje: hétfőn, kedden és szerdán 8–16, csütörtökön 8–17, pénteken 8–15 óráig, valamint előadások előtt egy órával. Telefon: 0267 312 104. Jegyárak: felnőtteknek 30 lej, diákoknak és nyugdíjasoknak 20 lej.

Színház

HAHOTA SZÍNTÁRSULAT. A marosvásárhelyi Hahota Színtársulat ma, szerdán és 8-án, csütörtökön 17 és 20 órától Sepsiszentgyörgyön a Tamási Áron Színház nagytermében előadja És akkor mi van? című szilveszteri kabaréműsorát. Rendező: Kovács Levente. ♦ A társulat február 27-én, kedden 17 és 20 órától a Kovásznai Városi Művelődési Központban is fellép szilveszteri kabaré-előadásával. Jegyek kaphatók a jegypénztárban hétfőtől csütörtökig 8–15, pénteken 8–13.30 óráig. A jegyek ára 65 lej. További információk a 0762 674 516-os telefonszámon.

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház a Háromszék Táncstúdióban 9-én, pénteken 19 órától Echoes of Here című előadását játssza. Koreográfus: Ermira Goro. Időtartam: 45 perc szünet nélkül. Jegyek a központi jegyirodában, illetve a biletmaster.ro honlapon válthatók.

PITTYES2ES ÉS GYUFA. Február 24-én, szombaton 20 órától a kézdivásárhelyi humorista trió vicces jelenetekkel és élő zenével lép fel a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium konferenciatermében. A jegy ára 40 lej, megvásárolható az Andrei Mureșanu Színházban (a mozi épületében). Nyitvatartás: keddtől csütörtökig 16–18, pénteken 15–18 óráig. Érdeklődni a 0724 282 735-ös telefonon lehet.

Könyvbemutató

Salamon Ferenc El van bütülve – Háromszéki szólások, kifejezések című könyvét a kézdivásárhelyi Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtárban február 7-én, szerdán 18 órai kezdettel mutatják be. A szerzőt Molnár G. Márta torjai tanítónő beszélteti.

Hitvilág

ÖKUMENIKUS IMAHÉT. Málnáson és Málnásfürdőn az ökumenikus imahetet február 4–11. között tartják. Az istentiszteletek Málnásfürdőn 17, Málnáson 18 órakor kezdődnek. Ma Bende Tamás kálnoki református lelkész, szerdán Buzogány-Csoma István szentivánlaborfalvi unitárius lelkész, csütörtökön Tordai Árpád baróti református lelkész, pénteken Boldizsár Ferenc mikóújfalusi római katolikus plébános, szombaton Kristály László Zsolt hidvégi református lelkész szolgál.

ÉLET A LÉLEKBEN. A sepsiszentgyörgyi Szent József-

plébánián ma 18.45–21 óráig, a Krisztus Király-plébánián szerdán 19–21 óráig tartják az Élet a Lélekben plébániai imacsoportok találkozóját, melyet élőben közvetítenek az eletalalekben.ro honlap Élő adás menüpontjában, ugyanott a hangfelvétel vissza is hallgatható.

TÁMOGATÓCSOPORT. Szenvedélybetegeket és hozzátartozóikat várják ma 18 és 20 óra között Sepsiszentgyörgyön a Szemerjai Református Egyházközség könyvtártermében.

HÁZASPÁROK LELKI NAPJA. A sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-plébánián február 17-én, szombaton lelki napot tartanak Állandó megújulásban a szeretetben és imában mottóval. Az alkalomra házaspárok jelentkezését várják.

Farsangi mulatság Szentivánlaborfalván

Emlékezzünk a régiekről – Családjaink kedves nótái címmel tart előadást a szentivánlaborfalvi Székely István Dalkör február 10-én, szombaton 20 órától a közösségi házban. Az előadás után kosaras bál következik, amelyen a Szász Béla Band zenél. Az érdeklődőket arra kérik, hogy részvételüket jelezzék a 0742 020 481-es telefonszámon (N.K.K. Öcsi).

Tudástár Kézdivásárhelyen

Február 7-én, szerdán 18 órától a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Központ nagytermében a Tudástár rendezvényosorozatban Kisné Portik Irén Napmadár – jelképek a magyar kultúrában címmel tart előadást.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi mai műsora: 16.15-től Hókirálynő és a Hercegnő (románul beszélő), 16.30-tól Kacsalábon (magyarul beszélő), 18 órától Csábító leckék (román feliratos), 18.15-től Fényes jövő (román feliratos), 19.45-től Egy zuhanás anatómiája (magyar feliratos), 20 órától Napóleon (magyarul beszélő).

Röviden

VÍZELZÁRÁS. A Közüzemek Rt. tájékoztatja a sepsiszentgyörgyi fogyasztókat, hogy karbantartási munkálatok miatt ma 9–15 óráig a következő utcákban szünetel az ivóvízellátás: Málna, Cseresznye, Tölgyfa, Szilva, Dió, Szeder, Alma, Hecserli, Bükkfa, Meggy.

SZORGOS KEZEK. A sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánia könyvtárában ma 15 órától kézműves-népművészeti tevékenységre (hímzés, kötés, horgolás, gyöngyfűzés) várja az érdeklődőket a Szorgos Kezek Díszítőművészeti Szakkör.

HUMORPINCE ÉS CSEREBERE KLUB. A gyűjtőket szerdán 16 órától a Cserebere Klubba, a humorkedvelőket, kikapcsolódni vágyókat 18 órától a Humorpincébe várják a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Házban.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Mihai Viteazul téri Hygea gyógyszertár teljesít éjszakai szolgálatot (telefon: 0267 351 057). Kézdivásárhelyen ma a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015) gyógyszertár a szolgálatos.