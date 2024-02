Számottevően kevesebb súlyos közúti baleset történt tavaly Háromszéken, mint egy évvel korábban, de sajnos többen veszítették életüket, mint 2022-ben – olvasható a megyei rendőrkapitányság közlekedésrendészeti jelentésében. A hatóság szerint továbbra is a gyorshajtás jelenti a balesetek egyik fő okát. A megye útjain végzett ellenőrzések nyomán több mint 1800 jogosítványt vontak be bűncselekményért vagy szabálysértésért.

A közöltek szerint a múlt évben 41 súlyos közúti baleset történt a megyében, ezek következtében 15 személy vesztette életét. A 2022-es évhez képest 19-cel csökkent a halálos balesetek száma, az elhunytaké viszont kettővel magasabb volt tavaly. A balesetekben emellett 35-en sérültek meg súlyosan, ami 21-gyel kevesebb, mint egy évvel korábban.

A hatóság egységei közel 1800 bevetésen, akcióban, megelőző tevékenységen vettek részt tavaly a közlekedés biztonságosabbá tétele érdekében, 1500 esetben csak a közlekedésrendészek, míg több mint háromszáz esetben más rendőrségi egységekkel, intézményekkel, illetve civil szervezetekkel közösen. Az akciók közül 322 a gyorshajtók kiszűrését célozta, mivel a közúti balesetek leggyakoribb oka továbbra is a sebességkorlátok be nem tartása. Tavaly összesen 272 közúti bűncselekményt jegyeztek (adott sebesség felett a gyorshajtás is annak minősül), 1815 gépkocsivezetői jogosítványt vontak be, ezek közül szabálysértésért 1526-ot. Az elkobozott forgalmi engedélyek száma megközelítette az ezret. A gyorshajtás előkelő helyen áll a kirótt bírságok okai között is, a 7565 pénzbüntetés közül 361 erre vonatkozott. A legtöbb bírságot ugyanakkor a szabálytalankodó kerékpárosok kapták, 572-t. A hatóságok a megelőző tevékenységek sorában egyebek mellett 85 találkozón vettek részt iskolás gyerekekkel, hogy megismertessék velük a közlekedési szabályokat.

A közlekedésrendészek az elmúlt hét végén is kint voltak a közutakon. A közrendészeti, bűnügyi osztállyal, valamint a csendőrséggel közösen 29 közúti ellenőrzést végeztek, 492 járművet állítottak meg és 298 gépkocsivezetőt vetettek alá alkohol- és drogtesztnek. Az akciók során 12 bűncselekményt észleltek, 181 szabálysértési bírságot róttak ki, 163-at közlekedési kihágásokért. Huszonkét jogosítványt időszakosan bevontak, 15-öt gyorshajtásért, hármat pedig ittas vezetésért. A rendőrségi tájékoztatóban az egyik gyorshajtási esetet is ismertetik. Egy 29 éves férfit Lemhényben, a 11-es országúton kaptak el, amint 107 km-es óránkénti sebességgel hajtott, ráadásul az is kiderült, hogy korábban a jogosítványát felfüggesztették.