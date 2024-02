Az elmúlt hét végén négy csapat, a házigazda Mezítlábas Pingvinek, a megyeszékhelyi Sepsi Farkasok, a marosvásárhelyi Teddy Bears és a jászberényi Lehel HC Amatőr részvételével tartották meg az amatőr jégkorongozók számára kiírt hokitorna első, 2024-es kiírását. A végső sikert begyűjtő magyarországi alakulat 3–1-re verte a vásárhelyi, majd 6–1-re a céhes városbéli fiúkat, és szoros meccsen 6–4-re múlta fölül a megyeszékhelyi együttest. A tornát második helyen befejező marosvásárhelyiek 2–0-ra győzték le a kézdivásárhelyieket és 3–2-re kaptak ki a Sepsi Farkasoktól. A hokitorna háromszéki rangadója a Mezítlábas Pingvinek sikerével ért véget, akik 4–3-ra győzték le a sepsiszentgyörgyieket.

„Hagyományteremtő céllal hoztuk létre a hokitornát, hiszen Háromszéken nagyon aktív az amatőr jégkorongmozgalom, és mint kiderült, igény is volt egy ilyen jellegű viadalra. Az egynapos eseményen nagy többségben olyan hokis apukák léptek jégre, akiknek gyermekei jégkorongoznak, és számukra is fontos a sport. Remekre sikeredett a négycsapatos torna, a visszajelzések is ezt igazolják. Szoros és kiélezett meccseket vívtak egymással az együttesek, a napot közös bográcsolás és ismerkedés zárta, az alakulatok pedig márciusban Marosvásárhelyen, míg áprilisban Jászberényben találkoznak újra” – nyilatkozta érdeklődésünkre Mátyás G. Barna szervező, aki elmondta, hogy jövőre már hat csapattal szeretnék megtartani a kézdivásárhelyi tornát.

A végeredmény: 1. Lehel HC Amatőr, 2. Teddy Bears, 3. Mezítlábas Pingvinek, 4. Sepsi Farkasok. (t)